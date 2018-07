Bola pre ňu všetkým. Roztomilé dievčatko na fotografii, ktoré hladí po líci milovanú mamu, je známa slovenská herečka.

Rodáčka zo Žiliny mala so svojou mamou veľmi pekný vzťah, a keď zomrela, herečka to niesla veľmi ťažko. Stalo sa tak krátko po rozvode s prvým manželom, režisérom Jurajom Nvotom, čo len prehĺbilo herečkino trápenie. Hoci jej nevyšlo ani druhé manželstvo, teší sa z dvoch dcér a vnúčaťa. Uhádnete, kto to je?

Otvoriť galériu Herečka Anna Šišková. Zdroj: Dušan Křístek

(Správna odpoveď: Anna Šišková)