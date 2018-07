Braňo schytával v Inkognite jednu "facku" za druhou: Vojna Mojseja a Voštinára má drsnú dohru

Braňo Mojsej (50) zrejme oľutoval, že prijal účinkovanie do jojkárskej relácie Inkognito. Na rockera si totiž posvietil moderátor Vlado Voštinár (54), ktorý s úškrnom prepieral jeho súkromie i kariéru.

Otázky na telo, ktoré mu kládol, sa Mojsejovi nepáčili a dusná atmosféra zo štúdia sa preniesla aj na sociálne siete. Nahnevaný odkaz Voštinárovi už venoval spevákov syn Branislav (27), ale aj samotný Mojsej.

Mojseja si nedávno pozvali do relácie Inkognito, kde sa poriadne zapotil. Jojka dokonca niektoré štipľavé otázky z vysielania vystrihla. A práve tá časť pobúrila nielen internetových divákov, ale aj samotného Mojseja, ktorý pri Voštinárovi len ťažko lapal po dychu. „Ja si nemôžem pomôcť, ale keď si spomínam na nejakú tvoju pesničku, tak mi žiadna nenapadá,“ snažil sa vtipkovať Voštinár a pokračoval ďalej. „Keď máš koncerty, tak kde hrávaš? Pravdepodobne to nebudú veľké štadióny,“ opýtal sa a svoju zvedavosť okorenil. „Chodí aj Nora na tvoje koncerty?“ Braňo len sťažka hľadal slová. „To je uzavretá kapitola. Ľahšiu otázku poprosím,“ zareagoval rocker. „Tak Kabrheľ chodí?“ zaklincoval Voštinár, ktorý sa na tejto situácii bavil spolu so známymi hádačmi.

Drsná reakcia

Uťahovanie si z Mojseja nazúrilo jeho syna. „Nepáči sa mi, ako nepríjemne sa Voštinár k otcovi správal,“ bráni Braňa junior. „Keby bol k všetkým celebritkám taký štipľavý, tak nepoviem nič, ale ku všetkým je ako med,“ uviedol Novému Času a pár slov nasmeroval aj priamo Voštinárovi. „Viac ste zhovädili seba ako otca. Dávať najavo nesympatiu a za každú cenu urobiť z toho druhého debila, tak toto ste sa fakt ukázali,“ dodal junior, ktorého nahnevalo, že otca sa nezastali ani hádači. „Braňo je môj dlhoročný priateľ, poznám jeho rodinu. Nemyslím si, že bolo niečo prepísknuté,“ bráni sa Čekovský.

Kritiku odmieta i Voštinár. „Som prekvapený. Určite sme vedome nechceli Braňa zosmiešniť, to odmietam. Bol to atraktívny hosť. Ak to on takto vníma, tak ma to mrzí a hlboko sa mu ospravedlňujem.“ Mojsej iba poznamenal: „Diváci si na toto celé musia vytvoriť vlastný názor, je to za mnou. Ja som si zažil v televíziách už aj iné veci. To čo sa všetko okolo mňa stále deje, tak mňa už asi neprekvapí nič. Život ma však skôr naučil ľudom pomáhať, ako im ubližovať. Je to zábavná relácia, nie talkshow, tak si myslím, že to bolo dosť nevhodné, dávať takéto otázky.“ Hovorkyňa TV JOJ Lucia Kulihová sa k vystrihnutiu týchto scén odmietla vyjadriť: „Otázky položené moderátorom súviseli s jeho prácou, mal teda možnosť sebaprezentácie, ako je to s každým tajným hosťom v zábavnej relácii.“