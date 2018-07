Polícia zlikvidovala tábor Rómov v Ríme: Stovky ľudí museli preč, žili v hrozných podmienkach

Takmer 400 ľudí vysťahovala talianska polícia vo štvrtok z tábora Rómov v metropole Rím. Tábor polícia vypratala aj napriek rozhodnutiu Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), ktorý plánovanú likvidáciu do piatka pozastavil, informovala agentúra AP.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Starostka talianskej metropoly Virginia Raggiová na Facebooku napísala, že tábor postavený na okraji Ríma na mieste, ktoré v minulosti slúžilo na kemping a nazývali ho Camping River, úrady zatvorili z "hygienických dôvodov". Uviedla, že v častiach tábora nebola elektrina ani tečúca voda. Zmyslom zatvorenia týchto priestorov bola podľa nej väčšia ochrana samotných Rómov, obzvlášť maloletých, z ktorých viacerí údajne nechodili do školy. "Je neprijateľné pokračovať vo financovaní takýchto miest, kde sa vytvárajú getá... a v ktorých životné podmienky nechránia práva detí, žien a mužov," napísala na sociálnej sieti.

ESĽP požiadal v utorok úrady v talianskej metropole o pozastavenie plánovanej likvidácie tábora. Súd tak konal po tom, ako sa proti príkazu na vysťahovanie na jeho pôde odvolali traja Rómovia, zastupovaní skupinou právnikov. Po intervencii ESĽP mali rímske úrady s vypratávaním priestorov počkať do piatka, pričom magistrát mal súdu zároveň oznámiť, čo plánuje spraviť s vysťahovanými Rómami.

Rímske úrady napriek tomu pristúpili k vyprataniu tábora už vo štvrtok. Uviedli pritom, že jeho obyvateľov sa pokúšajú premiestniť už dlho a samotnú likvidáciu tábora odkladali viac než rok.

Hovorca Ríma Gennaro Barbieri povedal, že za uplynulé roky prijala približne len stovka obyvateľov tábora ponuku úradov presťahovať sa do vládou zriadených centier. Ďalších 43 z nich takúto ponuku podľa jeho slov prijalo vo štvrtok. Raggiová informovala, že niektorí z obyvateľov provizórneho tábora, ktorí nemajú talianske občianstvo, sa v posledných mesiacoch vrátili do svojej vlasti - Rumunska.

Viacerí z obyvateľov tábora sa vo štvrtok sťažovali, že polícia pri likvidácii voči nim použila neprimeranú silu. Tvrdili, že policajti do ľudí strkali, prípadne, že na nich použili paprikový sprej. Veliteľ rímskej polície Antonio Di Maggio ich tvrdenia poprel. Uviedol, že celá policajná operácia je zaznamenaná na video a médiám, ktoré počas vysťahovávania priamo do tábora nepustili, odkázal, že polícia obyvateľov tábora nechala v pokoji odísť.

Talianska súkromná televízia La7 odvysielala zábery skupín opúšťajúcich tábor. Viacerí z odchádzajúcich do kamery tvrdili, že sa chystajú do Rumunska, zatiaľ čo iní priznali, že sa poohliadnu po ďalšom mieste, kde by sa mohli neoprávnene usadiť. Desiatky obyvateľov však aj naďalej ostali postávať za zatvorenými bránami tábora a protestovali proti plánu miestnych úradov presunúť ich na iné miesto. Podľa agentúry DPA išlo zhruba až o 100 ľudí.

Starostka Raggiová uviedla, že obyvateľom úrady ponúkli alternatívne ubytovanie. Miestna ľudskoprávna organizácia Associazione 21 Luglio však informovala, že takúto ponuku dostala len malá časť tamojších rodín, pričom tie, ktoré ju prijali, boli navyše úradmi rozdelené. Táto organizácia tvrdí, že v Taliansku je okolo 120 000 až 180 000 Rómov, z ktorých zhruba 26 000 žije v provizórnych obydliach, ako je zmienený tábor, ktoré často vznikajú na predmestiach väčších miest a bývajú považované za kriminálne oblasti, respektíve miesta, akým sa obyvatelia susedných štvrtí radšej vyhýbajú. Talianske úrady takéto provizórne tábory pravidelne zatvárajú.