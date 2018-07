Rómovia okupujú Piešťany, láka ich záhadný muž: Tajná minulosť „Spasiteľa“!

Šarlatán, svätý muž alebo je to celé inak? Týždeň prichádzali stovky Rómov nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech, Rakúska či Švédska do kúpeľného mesta.

Dôvodom má byť miestny muž, o ktorom veria, že je prevtelený Ježiš Kristus.

Marián Píša (37) má vysokoškolské vzdelanie a býva neďaleko spomínaného parčíka. V minulosti pracoval aj na Trnavskej univerzite, učil študentov a tiež prekladá anglické tituly. Preslávil sa aj ako bojovník za spravodlivosť. Ako mohlo dôjsť k takejto šokujúcej premene?

Marián Píša ako študent katedry filozofie štrajkoval proti zrušeniu voliteľných predmetov. O pár rokov neskôr ako zamestnanec univerzity upozornil na plagiátorstvo. Nik z bývalých kolegov si súčasné dianie nevie vysvetliť. „On bol vždy trochu iný ako všetci ostatní, no v hlave mal dosť. Ovláda vynikajúco jazyky, prekladá knihy. Vždy bol ten, čo na niečo upozorňoval. Všade, kam prišiel, pútal pozornosť. Či už svojou filozofiou, alebo svojím vzhľadom,“ spomína exkolega.

Prerod na „zázračného liečiteľa“ si okolie nevie vysvetliť, niektorí sa obávajú o jeho zdravie. Maroš je údajne sám presvedčený, že sa mu zjavila samotná Panna Mária a odvtedy má dar a silu liečiť chorých, no vraj len Rómov. Tí tomu uverili natoľko, že za ním do miestneho Pažitského parčíka prichádzali aj zďaleka. Správy o údajných zázrakoch sa šírili rýchlosťou blesku. „Nespíme, len čakáme. Veríme, že je to Spasiteľ, ktorý nám prinavráti zdravie,“ vraví jeden z nich.

„Ja som bol úplne slepý, videl som len tmu. Prišiel za mnou náš liečiteľ, povedal mi, že musím veriť a uvidím. Prikázal mi, že denne sa tu mám v tomto parku prechádzať a zrak sa mi prinavráti. Už teraz vidím svetlo,“ tvrdí Stanislav Kudrík (61). V stredu však mala Maroša vyzdvihnúť skupinka Rómov s tým, že majú choré dieťa v Hurbanove a potrebuje ihneď pomôcť. „Áno, vieme o tom, že nám ho iní Rómovia ukradli, ale budeme stále na neho čakať,“ tvrdili ešte dopoludnia čakajúci.

Popoludní sa však situácia v parku upokojila. „Lokalitu už opustili takmer všetci tí, ktorí sa tam ešte zdržiavali, vyfasovali plastové vrecia a lokalitu postupne čistia,“ uviedol náčelník Metskej polície v Piešťanoch Marcel Mihalik.doplnil náčelník s tým, že hliadky budú chodiť na miesto a cestujúcich, ktorí ešte nevedia, že zhromaždenie je ukončené, pošlú naspäť.

Podľa jeho slov piešťanských Rómov by v zhromaždení ktokoľvek márne hľadal. „Asi preto, že ho poznajú,“ uzavrel Mihalik. Polícia nemá nateraz žiadny dôkaz, že by „liečiteľ“ pýtal za svoju energiu peniaze, ak niečo dostal, boli to dary.