Slovenka spísala manuál pre zákazníkov obchodných reťazcov: Toto riešim s ľuďmi na dennom poriadku!

Inteligentne dala najavo, čo jej zákazníkoch prekáža.

Slovenka, ktorá pracuje ako predavačka, zverejnila na Facebooku v Priznaniach žien problémy, ktoré rieši denne pri práci s ľuďmi.

"Milí moji zákazníci, chcem sa vám touto cestou poďakovať, že ste ku mne milí, trpezliví a nezvyšujete na mňa hlas... Preto som sa rozhodla, že vám vysvetlím, ako to u nás funguje, lebo nie vždy stíham odpovedať na vaše otázky," ozrejmila v úvode dôvod napísania svojho príspevku.

"Som predavačka vo veľkom obchode - reťazci. To znamená, že ma kameruje sbs-ka. Je to dôkladné kamerovanie. Vidia, čo blokujem, koľko peňazí dostanem, koľko vydám. Preto vás prosím, aby ste si celý nákup vykladali na pás a ukazovali mi, či máte prázdny nákupný košík a tašky. Ak zabudnem niečo nablokovať, dostanem list, je to niečo ako napomenutie, za tri listy v daný mesiac je výpoveď. Stravné lístky platia len na potraviny a nie alkohol a cigarety. Na oblečenie, drogériu, elektro ... sú darčekové lístky. My predavačky sme si to nevymysleli, preto to, prosím, rešpektujte.

Igelitky boli niekedy zadarmo, teraz sú spoplatnené, je to cena za recykláciu a sú tenké, aby sa rýchlejšie rozložili kvôli životnému prostrediu. Ak nie ste s nimi spokojní, odporúčam si doniesť vlastné tašky. V súčasnej dobe sú zakázané igelitové vrecká. Samozrejme pri pečive a ovocí si ich môžete zobrať, sú tam aj papierové. Všetok tovar, čo má obal, sa nesmie dávať do vreciek. Ak som na niečo zabudla a chcete sa ešte spýtať, slúžia na to informácie - sú na začiatku predajne. Informácie u nás slúžia na vrátenie tovaru, reklamovanie, doplatenie rozdielu ceny... Ozaj skoro som zabudla, keď si rozmyslíte pri pokladni, že tovar nechcete, môžete mi ho dať, mám na to miesto, kde takýto tovar odkladám, lebo potom nachádzam hocikde hodený tovar a je neporiadok. Chcem vás ešte raz poprosiť, aby ste nás predavačky rešpektovali, pretože toto všetko je nariadenie od našich nadriadených. Ja tiež keď niekde prídem, nedirigujem napríklad v úrade, u doktora, pri prepise auta a neviem kde všade, ako má si kto svoju prácu vykonávať, proste dodržiavam všetko, čo mi povedia. Svoju prácu mám rada a mám úctu ku každému zákazníkovi, lebo viem, že nikto ani JA nie sme dokonalí."