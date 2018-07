Slovák to natrel všetkým supermatkám: 6 vecí, ktorými mu neskutočne dvíhajú tlak

Povedal to nahlas. Muž si vylial srdce na Facebooku, jeho kritika získala ohlas.

Priznania žien na Facebooku už dávno nenavštevujú len ženy. Pravidelne tam zverejňujú príspevky či komentáre aj muži. Tentoraz to využil neznámy Slovák na to, aby skritizoval matky, ktoré mu lezú na nervy.

"Týmto priznaním pozdravujem všetky supermamičky a ich superdetičky. Vo svojej podstate ma nezaujíma, čo si robia druhí v ich stroskotaných životoch, no niektoré veci človeka obťažujú, a tak som si povedal, že sa pôjdem vyplakať aj ja na túto internetovú, davovú psychiatriu. Takže:

- Poliklinika je zariadenie pre všetkých ľudí, nemýľte si ju, prosím, s detským ihriskom, na ktorom necháte svoje dieťa vyhukovať a pobehovať.

- Sedadlá v hromadnej doprave slúžia na sedenie pre cestujúcich, nie sú určené na to, aby si váš nevychovaný nepodarok do nich utieral sople, skákal po nich, utieral si zablatené topánky, smrkal do závesov a podobne.

- Trasa pre cyklistov je vyznačená značkami, farebne, oddelená čiarou od chodníku pre chodcov - neviem, či niektoré z vás s tými nadutými ksichtami nevedia rozoznať značky, farby a čiary, ale to, že ste sa práve zreprodukovali s nejakým iným, podobne primitívnym primátom, vás ešte neoprávňuje tlačiť ten voz, v ktorom máte ten svoj novorodený zázrak priamo stredom cyklotrasy.

- Kúpaliská pre verejnosť slúžia na kúpanie, opaľovanie a celkovo pre pohodu ľudí - nikto nie je povinný obchádzať vaše krpce, ktoré sú ledva vidieť od zeme popri ich naháňačkách, keď sa človek cíti ako na mínovom poli len preto, aby doňho jeden z nich nenarazil, alebo ho rovno nepristúpil.

- Priechody pre chodcov slúžia na prejdenie ľudí cez cestu - nikoho nezaujíma, že si neviete ustrážiť svoje decko, ktoré nie je americký tank a aj keď to bude pre mnohé, inteligenčné kapacity novinkou - nie, autá nie sú uspôsobené na to, aby zabrzdili v sekunde a ostali stáť na mieste, keď vaše decko vbehne na cestu 2 metre pred auto (rada: ak si nedokážete ustrážiť svoje “lásuočki, za ktoré bi sťe žyvot daly a pre ktoré vám srtce byje” - kúpte si vodítko pre psa).

A teraz tutovka! Nevyplakávajte a nezaťažujte svet tým, že si v aute zabudnete decko počas 30-stupňových horúčav. Nikoho nezaujíma, že vy, ktoré ste dnes matkami, ste nezodpovedné, nevychované pi*e, ktoré si nevedia uvedomiť, že väčšina živých tvorov sa v tom aute udusí.

A na záver: Vážim si všetkých normálnych ľudí bez ohľadu na pohlavie, vek, farbu pleti, vierovyznanie, pôvod, etnickú skupinu. Verím, že sa stále nájdu správni ľudia, ktorí pochopili princíp môjho priznania. Prajem pekný deň," znel príspevok, ktorý napriek svojej tvrdosti získal pozitívny ohlas u ľudí.