Slovenka zistila, že jej manžel má mladú milenku: To, čo sa rozhodla urobiť, by ste od podvedenej ženy nečakali

Z priznania ženy pichne pri srdci aj vás.

Slovenka mala všetko, čo si v živote vysnívala až do doby, kedy zistila, že ju manžel podvádza. Svoje srdce si vyliala na Priznaniach žien na Facebooku a vyslúžila si zaň obdiv a uznanie.

"Pozdravujem všetkých na tejto stránke a priznávam, že som sa sem prišla "vyspovedať". Možno to bude trochu dlhšie, tak sa vopred ospravedlňujem... Mám 45 rokov, môjmu manželovi ťahá na 50-ku. Sme spolu už štvrťstoročie. Mali sme krásny vzťah. Možno to bolo aj tým, že sme všetku energiu venovali tomu, aby sme vybudovali firmu, ktorá je veľmi úspešná, a teda sme si viac vážili spoločné chvíle a nemíňali ten čas na zbytočné hádky. Mame skvelý život, no poctivo sme si ho vydreli. Deti nemáme, nikdy sme detičky ani nechceli. Tak a teraz príde to povestné ALE.

Za posledný polrok sa môj manžel zmenil. Dôvod som donedávna len tušila, keďže napriek tomu, že sme stále mali perfektnú komunikáciu a to nielen na príjemne témy, tak sa akosi zaťal a neodpovedal na moje otázky, že čo sa deje. Dva dni dozadu som sa opäť pokúšala zistiť, čo je vo veci. Keďže bol opäť zaťatý, tak som mu šplechla do tváre len moje podozrenie: že je zamilovaný do niekoho iného. Na ten pohľad, ktorý mi po tejto otázke venoval a následne všetko, čo mi povedal, asi nikdy nezabudnem....áno je zamilovaný, našiel si mladú ženu, ona ho tiež miluje, trvá to polroka. A ďalej: chce pri sebe mladú ženu, ktorá je plná energie, nemá žiadne starosti, len sa venovať jemu a že napriek tomu, že ja na svoj vek vyzerám veľmi dobre, chýba mi už tá mladícka iskra a živelnosť. Ďalej som sa dozvedela, že slečna má 23, študuje na vysokej a keďže je to už von, tak by som mala vedieť, že tú dovolenku, ktorú sme mali naplánovanú spolu, absolvuje s ňou.

Viete, nebudem sa porovnávať so ženou, ktorá by mi mohla byť dcérou. Je to pod moju úroveň. O čo tej slečne ide, tiež zatiaľ len tuším. Môj manžel to netuší. Vlastne, ten človek nemá momentálne s mojím manželom nič spoločné. Ale ublížil mi a veľmi to bolí.

Nečakám tu radu, lebo ja viem, čo mám robiť. Neurobím nič, nechám ho pekne spadnúť na hubu. Nemienim robiť žiadne scény, nič mu nebudem vracať, ani robiť napriek, či ho nebodaj vydierať. Ak sa rozhodol zmeniť smer svojho života, je to jeho vec. Moja láska k nemu tu bude vždy, ale aj priepasť, ktorú týmto, čo spravil, medzi nami vykopal."