Hrozivá bilancia obetí z Japonska: Horúčavy usmrtili najmenej 65 ľudí

Vlna horúčav usmrtila v Japonsku minulý týždeň najmenej 65 ľudí.

Miestna meteorologická služba vyhlásia v súvislosti s ňou stav prírodnej katastrofy a prostredníctvom svojho hovorcu varovala pred pretrvávajúcimi "neslýchanými teplotami" vo viacerých oblastiach, informovala v utorok spravodajská stanica BBC.

V Japonsku hospitalizovali s úpalom už vyše 22 000 ľudí, z ktorých podľa zdravotníkov takmer polovicu tvorili osoby v pokročilom veku. Podľa meteorológov doposiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by horúčavy mali už čoskoro začať ustupovať. V predpovediach naopak varujú, že teploty nad 35 stupňov Celzia by v niektorých oblastiach krajiny mohli pretrvávať až do začiatku augusta.

"V niektorých oblastiach vnímame neslýchanú úroveň horúčav," uviedol hovorca meteorologickej služby a dodal, že extrémne horúčavy sú "život ohrozujúce", a preto sú považované za "prírodnú katastrofu".

V meste Kumagaja severne od Tokia zaznamenali v pondelok dosiaľ vôbec najvyššiu nameranú teplotu v Japonsku - rekordných 41,1 stupňa Celzia. Teploty sa nad 40 stupňov Celzia po prvý raz namerali aj v centre samotného Tokia.

Klimatizáciou je vybavená len menej ako polovica japonských štátnych škôl a vláda zvažuje, že žiakom pre horúčavy predĺži letné prázdniny. "Keďže krajinu naďalej zahaľuje rekordná vlna horúčav, je potrebné prijať naliehavé opatrenia na ochranu životov školákov," povedal hovorca japonskej vlády v utorok na tlačovej konferencii.

Japoncom miestne úrady odporúčajú piť veľa tekutín, používať klimatizáciu a často odpočívať. Obyvatelia viacerých miest sa zapojili do rituálu zvaného učimizu - polievania horúcich chodníkov studenou vodou.

Horúčavy do Japonska zavítali krátko po tom, ako západ krajiny postihli záplavy a zosuvy pôdy vyvolané prívalovými dažďami.