Peklo v Grécku: Počet obetí požiarov opäť stúpol

Najmenej 60 mŕtvych si vyžiadali lesné požiare v okolí gréckych Atén, ktoré vypukli v pondelok večer.

Informoval o tom v utorok Evangelos Burnus, starosta mesta Rafina. Grécky premiér Alexis Tsipras vyhlásil trojdňový štátny smútok. Mohutný požiar sa prehnal pobrežnou dedinou Mati, ktorá sa nachádza 40 kilometrov severovýchodne od Atén, a plamene v utorok ráno stále vyčíňali v niektorých oblastiach. Dedinu oheň takmer úplne zničil.

Zúfalé rodiny sa snažili dostať do bezpečia mora, ale zastavil ich dym a oheň. Iní prišli o život v budovách a autách. Najmenej 26 tiel dospelých a detí našli na otvorenom priestranstve len niekoľko metrov od mora. "Chceli nájsť únikovú cestu, ale nanešťastie to títo ľudia a ich deti nestihli včas. Keď videli, že sa blíži koniec, tak sa inštinktívne objímali," uviedol šéf gréckeho Červeného kríža Nikos Ekonomopulos.

Lode pobrežnej hliadky a súkromné plavidlá zachránili stovky osôb, ktorým sa podarilo dostať do prístavov a na pláže. "Našťastie tam bolo more a vošli sme doň, pretože plamene nás prenasledovali až do vody," povedal Kostas Laganos - jeden z tých, čo inferno prežili. Podľa jeho slov im oheň popálil chrbty, kým sa ponorili do vody. Dedina Mati leží v oblasti mesta Rafina, ktorá je obľúbená miestnymi turistami, najmä dôchodcami a deťmi navštevujúcimi prázdninové tábory. V oblasti utrpelo zranenia najmenej 150 ľudí, uvádza spravodajský server BBC.

Veľké požiare zasiahli západnú aj východnú časť aténskej aglomerácie, kde úrady vyhlásili stav ohrozenia. Situácia si vyžiadala masové evakuácie a uzavretie diaľnic spájajúcich Peloponézsky polostrov so strednou časťou Grécka.