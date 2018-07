Bratislavskému Dopravnému podniku chýba zhruba 50 vodičov: Zamestná šoférov z Ukrajiny

Dopravnému podniku Bratislava (DPB) dlhodobo chýba zhruba 50 vodičov MHD.

Zložitá dopravná situácia a viaceré dopravné projekty v hlavnom meste ešte viac zvyšujú potrebu nových vodičov. O toto povolanie však nie na Slovensku až taký záujem. Podnik preto začal hľadať na Ukrajine, odkiaľ by malo prísť do Bratislavy do začiatku septembra približne 30 nových vodičov MHD. Do konca tohto roka má celkový počet Ukrajincov v podniku ešte vzrásť.

Riaditeľ úseku generálneho riaditeľa DPB Marián Áč tvrdí, že dopravný podnik dlhodobo hľadá vodičov, ale má ich stále nedostatok. Hoci realizovali mnohé opatrenia na ich stabilizáciu, ako aj na získanie nových vodičov, z priemerného počtu 1500 vodičov z podniku každý rok odchádza viac ako 200. "Dôvodom je odchod do starobného dôchodku a zdravotné problémy," priblížil.

Aj preto sa rozhodol DPB hľadať nových vodičov v zahraničí, momentálne sa zameral na Ukrajinu. "V najbližších mesiacoch budú v MHD po bratislavských cestách jazdiť aj ukrajinskí vodiči. Všetci majú oprávnenie skupiny D a prax vo vedení dopravných prostriedkov vo väčších mestách alebo na linkových dráhach," podotkol Áč. Vedúca odboru ľudských zdrojov DPB Petra Lanáková spresnila, že sa na Ukrajine stretli so skúsenými vodičmi s niekoľkoročnou praxou vo vedení autobusov a momentálne prebieha proces, ako ich dostať na Slovensko. "Dúfame, že do začiatku septembra by sme mali mať aspoň 30 nových vodičov z Ukrajiny. Do konca roka uvažujeme, že by ich mohlo byť aj viac," povedala. Nedostatok vodičov podľa jej slov nie je problém len Bratislavy a Slovenska, ale celej Európy.

Nových vodičov DPB hľadá na veľtrhoch práce, náborových dňoch i na úradoch práce v rôznych častiach Slovenska. "Usilujeme sa o domáceho vodiča, ale záujem o toto povolanie je nízky, preto sme sa rozhodli hľadať aj za hranicami," skonštatovala Lanáková. DPB aj preto volá po znížení vekového limitu 24 rokov pri vodičoch autobusov a trolejbusoch. "Pomohlo by nám, ak by sa znížila veková hranica aspoň na 21 rokov. Je dôležitejšie, aby vodiči boli správne vybraní a prešli dôkladným kurzom a zaškolením," uviedol Áč. DPB sa snaží prilákať nových vodičov aj viacerými benefitmi. Napríklad sú to náborové príspevky, možnosť získať potrebné vodičské oprávnenie a odbornú spôsobilosť vodiča MHD zdarma v autoškole DPB, zvýhodnené cestovné či finančný príspevok na ubytovanie.

V súčasnom období pracuje v DPB 1452 vodičov MHD, z toho 82 žien. Podnik má 892 vodičov autobusov, z toho 22 žien, 291 vodičov električiek, z toho 59 žien a 269 vodičov trolejbusov, z toho jedinú ženu. Do ideálneho stavu by potreboval obsadiť na pozíciu vodiča ešte približne 50 ľudí.