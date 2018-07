Zdrhol vám autobus spred nosa? Ak by vodič počkal, porušil by prepravný poriadok!

Pokiaľ využívate mestskú hromadnú dopravu v Bratislave, určite sa vám stalo, že ste utekali na svoj spoj a vodič vám zavrel dvere do vozidla, ktoré sa následne pohlo a vy ste zostali stáť na zastávke s dlhým nosom. Zvykom cestujúcich je dobiehanie, aj keď jasne svieti červená na priechode.

Nový Čas zisťoval, prečo vodiči hromadnej dopravy odídu cestujúcim spred nosa. Niekedy majú Bratislavčania pocit, že sa na tom vodiči zabávajú, alebo to robia naschvál, lenže v skutočnosti za tým stojí niečo iné. „Cestujúci je v zmysle Prepravného poriadku IDS BK povinný v čase plánovaného odchodu spoja byť pripravený na zastávke na nástup do vozidla. Taktiež je povinný nevstupovať do priestoru dverí po spustení signalizácie „Nevystupujte/Nenastupujte“, objasnila hovorkyňa DPB Adriana Volfová.

Zaujímalo nás tiež meškanie spojov, pretože práve vtedy sa stáva, že nestíhame ten nadväzný a dobiehame. „Dispečing DPB kontroluje dodržiavanie grafikonov. Meškania sú v súčasnej dobe z objektívnych príčin. Okrem poobedných špičiek a cudzích dopravných nehôd je, žiaľ, častou príčinou meškania MHD hlavne nedisciplinovanosť vodičov individuálnej dopravy,“ vysvetlila hovorkyňa Volfová.

Čo musí vodič urobiť pred odchodom zo zastávky

- Vodič skontroluje nástup a výstup cestujúcich, zadá zvukovú signalizáciu „Nevystupujte/Nenastupujte“. Vzápätí skontroluje priestor okolo vozidla a sústredí sa na kontrolu ľavého spätného zrkadla pre bezpečné a plynulé zaradenie sa do premávky.

Anketa: Zavrel vám vodič MHD dvere pred nosom?

Anna (79) Otvoriť galériu Anna (79) Zdroj: Braňo Račko Zvyčajne nastupujem pri Slovnafte, vodič vidí, že dobieham, prídem ku dverám a pohne sa. Práve sme sa o tomto bavili včera v jedálni, že nechajú ľudí dobiehať a potom zavrú dvere a odídu. Akoby sa z nás smiali.

Ľubomír (61) Otvoriť galériu Ľubomír (61) Zdroj: Braňo Račko Veľakrát mi zavreli pred nosom. Ak zoberiem ten pomer, či vodič počká, alebo nepočká, tak 30 % počká a 70 % nepočká. Myslím, že je to otázka tejto doby. Na čo by čakal, za ten mizerný plat?