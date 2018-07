Marketingový guru Smeru Flašík: Čo si myslí o zmierení Hanzela s Ficom?

Zakladajúci člen Smeru Bohumil Hanzel (70) ešte v roku 2010 vyslovil pochybnosti o financovaní strany. Podľa neho Robert Fico (53) získal pred voľbami peniaze od sponzorov „vlastnou hlavou“ výmenou za prísľub získania štátnych zákaziek.

Fico ho vtedy nazval politickým skrachovancom. V rozhovore pre Nový Čas sa však tento týždeň Hanzel priznal, že vzťahy s Ficom sa napravili a veci si vysvetlili. Čo si o udobrení myslia ostatní smeráci?

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Martin Glváč, poslanec Smeru

Ja som sa k tomu v zásade nevyjadroval ani v minulosti a nebudem sa ani teraz. Som zakladajúcim členom strany a je veľká pravdepodobnosť, že by som o niečom takom (pochybnom financovaní) musel vedieť a stanovisko moje je nemenné od začiatku.

Otvoriť galériu Martin Glváč Zdroj: Michal Hanko, Nový Čas

Robert Kaliňák, poslanec Smeru

Ja to nebudem komentovať. Financovanie strany bolo veľakrát preverené a to je všetko. Vzťah medzi dvoma ľudmi komentovať nebudem, to je ich vec. Ja som s pánom Hanzelom neprichádzal často do kontaktu, aj keď sme sa, samozrejme, poznali.

Miroslav Číž, poslanec Smeru

Došlo k nedorozumeniam, Bohuš to nakoniec vyriešil tým, že sa stiahol. Bohuš mal isté lídrovské ambície. Ak ich pociťoval ako nenaplnené, tak sa nepochybne mohlo stať, že sa mu to nepáčilo. S Bohušom som mal normálny vzťah, aj keď som ho dlhšie nevidel. Potom sa niečo dohodlo, zrejme si uznal chybu a sa to doriešilo a je to vybavené.

Fedor Flašík, exšéf volebnej kampane Smeru

Asi sa na niečom Fico s Hanzelom dohodli. Pravdepodobne si to vysvetlili a uzavreli nejaký pakt o neútočení. Ja som Bohuša nevidel možno dva-tri roky, nevoláme si, nestretávame sa. Ja som s ním nemal problém ani v roku 2010, keď tie obvinenia vytiahol. Naopak, on mi vtedy telefonoval a ospravedlňoval sa mi a povedal, že to je také to najmiernejšie, čo mohol. Tam bola vtedy aj nahrávka, kde zaznelo, že ja Fica „nebudem držať za gule“. Tak pre túto vetu sa mi Bohuš ospravedlnil vtedy, na čo som mu povedal, že nech neblázni, že mne je to jedno.