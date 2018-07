Fiasko na oslavách Dňa zvrchovanosti? Fico naznačil, kto je za jeho vypískaním na Kysuciach

Predseda koaličného Smeru-SD Robert Fico vyzýva politikov, médiá a cirkvi na objektívnejší pohľad na túto krajinu, lebo v tomto štáte nie je všetko zlé a nemožno ľuďom vtĺkať do hlavy, že je to čierna krajina.

Povedal to pri príležitosti 26. výročia prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky s tým, že Slovensko si zaslúži objektívny pohľad a objektívnu kritiku.

"Život samostatného Slovenska ukázal, že na niektoré detské choroby niet lieku, treba ich vyležať. Dnes je však isté, že sme sa rozhodli správne. Slovensko svoj boj vyhralo a zvládlo, žijeme v demokratickej a slobodnej krajine. Máme dôvod byť pyšní," uviedol. Podľa Fica by mal byť preto 17. júl pre Slovenky a Slovákov veľkým dňom. "Pred 26 rokmi to bol práve slovenský národ, ktorý cez svojich poslancov urobil rozhodujúci politický krok k vzniku samostatnej SR," podotkol.

Fico pripomenul, že Smer-SD vždy presadzoval národno-štátne záujmy a túto svoju silnú stránku bude presadzovať aj v budúcnosti pri všetkých témach, kde bude potrebné tieto záujmy chrániť. "Chceme, aby sme sa správali ako veľký národ, nie ako sebabičujúca skupina obyvateľov," vyzýval. Je totiž presvedčený, že veľké národy sa dokážu vyrovnať so svojou minulosťou a sú hrdé a pyšné na vlastné historické míľniky, na ktoré si nedajú siahnuť. "Bohužiaľ, na Slovensku je to niekedy inak. Akoby sme sa nedokázali tešiť zo toho, na čo máme právo byť hrdí a namiesto toho upozorňujeme len na negatíva," povedal.

Hodnota samostatného štátu sa podľa jeho slov zosmiešňuje a pri príležitosti výročia jeho vzniku dostávajú najvyššie štátne vyznamenania ľudia, ktorí sa otvorene stavali proti vzniku SR. "V našej krajine je čo naprávať a zlepšovať, nevyhli sme sa chybám. Ak však národ zabudne na to pozitívne, nebude si budovať symboly vlastnej hrdosti, nemá šancu sa vyrovnať s negatívami," myslí si.

Samotnú deklaráciu označil Fico za historický okamih, o aký sa márne usilovali celé generácie. "Cítili sme, že nová Slovenská republika nevzniká za vybičovaných okolností, naopak, vznikala po historicky korektnom, mierovom rozchode s českým národom," uviedol.

Fico sa nevyhol ani sobotňajšiemu (14.7.) podujatiu v Starej Bystrici, kde sa konali celonárodné oslavy Dňa zvrchovanosti a na ktorých mal byť vypískaný. Šéf Smeru-SD naznačil, že za tým bola opozícia. "Deštrukcia je typickým príkladom práce opozície a ona sa prejavuje pri každom našom podujatí. Ak tam máte 2000 ľudí a z toho 30 huláka a vypiskuje, napíšete, že som bol vypískaný. Ja nemám pocit, že by to tak bolo, ale tieto 'bojúvky', ktoré nám posiela opozícia, sú už typické. Sme na to zvyknutí," dodal.

Deň prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky si občania krajiny pripomínajú 17. júla 2018 po 26. raz. Slovenská národná rada (SNR) ju schválila v roku 1992 v rámci bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) a vyhlásila ňou zvrchovanosť Slovenskej republiky. Deň prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR - 17. júl - je na základe zákona NR SR z 20. októbra 1993 pamätným dňom SR.