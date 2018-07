Zakladateľ Smeru oslávil jubileum: Veľká párty s Hossovcami

Veľká párty. Zakladateľ Smeru Bohumil Hanzel dovŕšil jubilejnú sedemdesiatku.

Pri tejto príležitosti k sebe na chatu v Trenčíne zavolal asi 50 hostí, medzi ktorými nechýbali ani známe tváre. Bývalému vplyvnému politikovi prišli zagratulovať František aj Marián Hossovci. Ako si užíval oslavu samotný Hanzel? Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Hanzel sa dostal do povedomia verejnosti najmä pred ôsmimi rokmi, keď obvinil expremiéra Roberta Fica z toho, že v roku 2002 získal milióny korún za miesta na kandidátke Smeru či v štátnych funkciách, čo šéf strany odmietal. Hanzel teraz oslavuje 70 rokov na svojej chate v Trenčíne. „Mal som narodeniny, ale toto bola obyčajná záhradná slávnosť. Prezentoval som tu úrodu, venujem sa súkromnému pestovaniu zeleniny, vytváram tu ovocný sad. Mali sme tu country kapelu, ľudia sa bavili,“ povedal Novému Času oslávenec. Darčeky vraj neočakával a nepozýval ani politikov.

„Nie som v takom kontakte, ale, samozrejme, stretnem sa so všelikým. Bola tu len jedna štátna tajomníčka, to je kamarátka suseda. Boli tu však hokejisti, podnikatelia z brandže, v ktorej sa pohybujem,“ skonštatoval Hanzel. Na hostine sa objavil aj František Hossa so synom Mariánom, od ktorého dostal fľašku vína. „Bola vygravírovaná všeličím, boli tam popísané znaky klubov NHL a budem si ju vysoko vážiť,“ pochválil sa Hanzel.