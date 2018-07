Zakladateľ Smeru po rokoch exkluzívne prehovoril: S Ficom sme opäť priatelia

Hovorí sa o ňom, že bol ten, čo Robertovi Ficovi (53) kúpil prvý poriadny oblek.

Spoluzakladateľ Smeru a presvedčený sociálny demokrat Bohumil Hanzel (70) rozvíril politické hladiny po tom, ako v roku 2010 zapríčinil najväčšiu kauzu Fica v súvislosti s financovaním kampane Smeru ešte v roku 2002. Hovoril o paralelnom účtovníctve strany, desiatkach miliónov korún od sponzorov a obchodovaní so štátnymi zákazkami či miestami na kandidátke. Fico mu za to nevedel prísť na meno a označoval ho za skrachovanca či klamára. Zdá sa však, že po rokoch si k sebe opäť našli cestu. V rozhovore pre Nový Čas Hanzel otvorene hovorí o tom, ako si opäť k sebe našli cestu.



Pred pár dňami ste oslávili 70 rokov. Aká bola oslava?

-- Bola to obyčajná záhradná slávnosť. Prezentoval som tu úrodu z mojej činnosti, venujem sa súkromnému pestovaniu zeleniny, vytváram ovocný sad. Asi som tu bol jediný bývalý politik ja. Bola tu len jedna štátna tajomníčka, to je kamarátka.

Schádzate sa s politikmi?

- Niekedy idem na kávu, ale nejdem do Bratislavy za účelom, aby som tam stretol ministra či niekoho na Úrade vlády. Zriedkavo pozriem Jozefa Banáša, Tibora Mikuša či Imra Béreša.

Stretávate sa aj s R. Ficom po vašej búrlivej minulosti?

- Občas sa vidíme na poľovníckych dňoch či lesných škôlkach, ale nebol u mňa. Nemám na neho čierne okuliare, stále si ho vážim ako politika, aj ako človeka, nemám s ním žiadne problémy. S pánom Ficom sa zhovárame o našich deťoch, má úspešného syna a ja mám úspešnú dcérku, každý má svojho partnera. On moju rodinu dobre pozná, však k nám kedysi chodieval, takže si sadneme ako kamaráti a porozprávame sa aj o spoločných známych.

Ako prebehlo vaše stretnutie po tom, čo ste prehovorili, že kampaň Smeru v roku 2002 stála 284 mil. korún a tvrdili ste, že ste pripravovali schôdzky pre Fica so sponzormi?

- Veci sme si vyjasnili. To, čo som povedal, za tým si stojím. Je pravda, že to stálo na nejakých údajoch, ktoré som dostal od iného človeka. Čiže pár vecí, ktoré som povedal, som len tlmočil, čo mi povedal niekto iný. Ale stretli sme sa, porozprávali sme sa a niektoré veci sme si vysvetlili. Nakoľko my, ako krvná skupina, sme rovnakí, ja som ľavicový človek, vyrastal som v ľavicovom prostredí. Dokonca som v našom predsedníctve Smeru presadzoval ľavicové myšlienky, za čo som bol ostro zahriaknutý pani podpredsedníčkou Beňovou, ktorá mi povedala, aby som nezabúdal, že sme strana podnikateľov.

Čiže žiadne ostré slová nezazneli?

- Aj expremiér je ľavičiar, som presvedčený o tom, že naše názory nie sú ďaleko a že sa v týchto veciach stretávame. Nemáme problém po politickej stránke sa rozprávať a stretnúť a, ako sa vraví: Čo bolo, to bolo, terazky som majorom. Niektoré veci sme si vyjasnili, povedali si a ďalej sme s tým nešli. Nemám problém s pánom Ficom, považujem ho za slušného človeka, považujem sám seba za jeho priateľa a myslím si, že aj on ma považuje vo svojich medziach za priateľa.

V 2010 to bolo ale vypäté, hovorili ste, že ste sa báli o život.

- Viete, že tam boli na mňa útoky. Ja som tlmočil, čo tam bolo, ale nie som ten človek, čo sa bojí o život. Bola to politická vojna, tak niečo sa trochu pritiahlo. Ale je pravda, že ma niekto napadol, obvinil a chcel ma akože zabiť.

Kedy ste sa s expremiérom udobrili?

- To už je dávnejšie. Myslím si, že nemáme žiadny problém. Rýchlo sme sa pochopili. Považujem ho za sociálno-demokratického politika.

Stále trváte na svojich slovách o pofidérnom financovaní Smeru?

- Ja som tlmočil informáciu, ktorú som dostal od jedného môjho kolegu, ktorý medzičasom zomrel. Bol veľmi korektný človek, takže som tlmočil v dobrej viere, že to, čo mi povedal, je správne. Ja to nemôžem preukázať - tie čísla a podobne. Ale aby som sa teraz hádal... Ja som tie čísla nevidel. Tie, ktoré tam boli. Ale nie o celom tom konaní. Stretnutia, ktoré som popisoval, samozrejme, boli.

Fico vám to vysvetlil?

- Nemali sme si čo vysvetľovať. Povedali sme si, že to je pasé a že o tom nie je treba sa baviť. Nie som jeho nadriadený, aby mi mal niečo vysvetľovať. Ani som ho o to nežiadal. Stretli sme sa, povedali sme si, čo sa deje, a že niektoré veci, ktoré sa udiali, sú jedno veľké nedorozumenie a že to nevieme ani jeden, ani druhý preukázať.

Čo si myslíte o tom, že Fica vystriedal v kresle premiéra Peter Pellegrini?

- Terajší premiér je vhodný typ po každej stránke. Je to šikovný, inteligentný človek s vysokými skúsenosťami, s dobrým vonkajším prejavom.

Mohol by vystriedať Fica na poste predsedu strany?

- Takéto veci som ani nikdy nepočul, ani nevidím dôvod prečo. Tak, ako to je teraz, je to politicky rozumne nastavené. Viete, čo sa chystá všeličo z druhej strany a viete, čo robí náš neslávny prezident. To nie je prezident, ktorého by sme mali mať.

Stihol vám Fico gratulovať k narodeninám?

- Nie, ja si na to nepotrpím. Priznám sa, že ani ja som mu negratuloval, keď on oslavoval jubileum pred pár rokmi. Doniesol som mu však fľašku ríbezľového vína za 5 eur, keď mal tie okrúhliny.

Neznášali sa a označovali sa za klamárov

Hanzel ako zakladateľ Smeru v roku 2010 upozornil na pochybné financovanie strany. V roku 2002 podľa neho kampaň strany stála 284 miliónov korún (9,5 mil. eur) a on sám pripravoval stretnutia Roberta Fica so sponzormi. Tí následne podľa neho dali strane mimo účtovníctva desiatky miliónov korún ako výmenu za štátne zákazky a miesta na kandidátke. Tvrdil, že na začiatku fungovalo paralelné financovanie strany a Fico sa mu pochválil tým, že „peniaze zohnal vlastnou hlavou“. Fico ho za to označil za „klamára a politického skrachovanca“ s tým, že ich financovanie je absolútne v poriadku.