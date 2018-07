V Izraeli majú radosť: Prečo ich potešil výsledok summitu Trumpa a Putina?

Izraelského premiéra Benjamina Netanjahua potešil výsledok pondelkovej schôdzky medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom v Helsinkách.

Informoval o tom spravodajský server IsraelNationalNews.com s odvolaním sa na kanceláriu izraelského premiéra. "Premiér Benjamin Netanjahu chváli trvalý záväzok USA a prezidenta Donalda Trumpa k bezpečnosti Izraela vyjadrený na schôdzke medzi prezidentom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Priateľstvo medzi Izraelom a USA nebolo nikdy silnejšie," uviedla Netanjahuova kancelária.

"Premiér Netanjahu taktiež veľmi oceňuje bezpečnostnú koordináciu medzi Izraelom a Ruskom a jasné stanovisko prezidenta Putina k potrebe dodržiavať dohodu o separácii síl medzi Izraelom a Sýriou z roku 1974."

Podľa Putina Trump "venoval osobitnú pozornosť" bezpečnostným potrebám Izraela. "Pokiaľ ide o Sýriu, úloha nastolenia mieru a zmierenia v tejto krajine by mohla byť prvým príkladom úspešnej spoločnej práce," povedal Putin. Dodal, že s Trumpom sa zhodli na tom, že izraelská hranica so Sýriou by mala byť zabezpečená podľa podmienok dohody OSN o prímerí z roku 1974.