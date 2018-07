K európskym brehom sa blíži ďalšia loď so 450 migrantmi: Štipľavý odkaz Talianska Malte!

V Stredozemnom mori pláva k európskym brehom loď s ďalšími 450 migrantmi, ktorá sa podľa všetkého stala novým predmetom sváru kvôli migrácii medzi Talianskom a Maltou.

Podľa talianskych úradov sa plavidlo totiž teraz nachádza v maltskej pátracej a záchrannej námornej zóne. Taliansky minister dopravy Danilo Toninelli v piatok už podľa talianskych médií vyzval Maltu, aby sa chopila svojej povinnosti a lode sa ujala. Taliansky minister vnútra Matteo Salvini, ktorý si stanovil boj proti prílivu migrantov za svoju hlavnú politickú prioritu, už obvinil Vallettu (hlavné mesto Malty - pozn. red.), že pre novú várku migrantov zatiaľ nepohla ani prstom a k plavidlu svoju pobrežnú stráž nevyslala.

Podľa agentúry ANSA talianske ministerstvo zahraničia už v skorých ranných hodinách informovalo maltskú stranu, že loď vyslala núdzový signál, ktorý zaznamenalo talianske koordinačné stredisko pre námornú záchranu. Na palube sú údajne ženy a deti, ktoré potrebujú naliehavú zdravotnú pomoc. Malta reagovala žiadosťou o spoluprácu s Talianmi, ale sama podľa agentúry zatiaľ okrem vyslania prieskumného lietadla na identifikáciu lodi nič iné nepodnikla. Minister Toninelli reagoval poznámkou na twitteri, že podľa medzinárodného práva má Malta vyslať svoju pobrežnú hliadku plavidlu naproti a otvoriť mu niektorý zo svojich prístavov. Dodal, že Taliansko môže Malte v záchrannej operácii poskytnúť potrebnú asistenciu, ale nič viac.

Salvini upozornil, že Taliansko migrantov neprijme, pretože sú v zóne maltskej pôsobnosti. Taliansko a Malta sa dostali do sporu už v júni, keď sa nakoniec Valletta podujala prijať jednu loď s migrantmi do svojho prístavu. Ďalšie krajiny EÚ sa však podujali, že si desiatky migrantov z príslušného plavidla prerozdelia. Presuny lodí s desiatkami utečencov cez Stredozemné more sú takmer na dennom poriadku a Salvini, ktorý je zároveň predsedom protiimigračnej strany Liga, ktorá vládne v koalícii s populistickým Hnutím päť hviezd (M5S), sa ostro stavia proti každému prísunu migrantov. Už dve lode sa kvôli jeho odporu presmerovali do Španielska.

M5S úplne protiimigračný postoj Ligy nezdieľa, čo sa prejavilo na spore okolo prijatia talianskej lode s viac ako šiestimi desiatkami migrantov na Sicíliu. Salvini napriek názoru M5S bránil ich vylodeniu kvôli obvineniu, že dvaja migranti organizovali vzburu s cieľom zabrániť ich návratu do Líbye. Na popud prezidenta Sergia Mattarella ale nakoniec na taliansku pôdu boli vpustení. V najnovšom prípade sa ale zdá, že sú Liga a M5S zajedno. Toninelli zastupuje vo vláde M5S.