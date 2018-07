Po incidente na palube v ňom vzkypela žlč: Taliansky minister zakázal 67 migrantom vylodiť sa na Sicílii

Taliansky minister vnútra Matteo Salvini vo štvrtok 67 migrantom zakázal vylodiť sa na pevninu z paluby lode talianskej pobrežnej stráže Diciotti, ktorá s nimi pristála popoludní na Sicílii.

Zdôvodnil to tým, že časť migrantov sa vzbúrila na palube iného plavidla, ktoré ich zachránilo pri talianskych brehoch a ktoré ich potom kvôli incidentu odovzdalo talianskej pobrežnej stráži. Podľa talianskych médií za vzburou, ktorá vypukla v pondelok, stáli dvaja utečenci zo Sudánu a Ghany. Urobiť tak mali z obáv, že by skupina, v ktorej sú aj tri ženy a šesť detí, bola odovzdaná líbyjskej pobrežnej stráži.

Posádka talianskeho remorkéra Vos Thalassa, ktorý migrantov vzal na palubu, sa údajne cítila ohrozená na živote a pred vysídlencami sa uzamkla v kapitánskej kabíne, odkiaľ privolala na pomoc taliansku pobrežnú stráž. Salvini na incident už ostro reagoval v predchádzajúcich dňoch a zopakoval aj vo štvrtok, že pôvodcovia vzbury musia byť zadržaní, odvedení do väzby a čo najskôr vyhostení.

"Nikomu nedávam povolenie vystúpiť z (lode) Diciotti: ak to niekto urobí, prevezme zodpovednosť," povedal Salvini na okraji neformálneho stretnutia so svojimi európskymi kolegami v Rakúsku. "Pokiaľ došlo k násiliu (na palube Vos Thalassa), páchatelia pôjdu do väzenia," dodal s tým, že ak si niekto celú záležitosť vymyslel a klamal, potom dotyčný ponesie následky. V sicílskom prístave Trapani, kde je loď Diciotti, sú aj pracovníci viacerých humanitárnych organizácií, ako sú Lekári bez hraníc, Save the Children a Detský fond OSN (UNICEF). Tie v spoločnom vyhlásení vyzvali, aby sa najmä z hygienických a zdravotných dôvodov mohli migranti urýchlene vylodiť.

K talianskym brehom priplávalo od roku 2014 viac ako 650 000 migrantov. Väčšinou sa tam dostali po tom, čo boli zachránení z mora pri líbyjskom pobrežia. V talianskych utečeneckých zariadeniach sa teraz nachádza asi 170 000 utečencov, počet prichádzajúcich však tento rok poklesol, uviedla agentúra Reuters. OSN odhaduje, že tento rok sa už pri pokuse dostať sa cez Stredozemné more do Európy utopilo takmer tisíc ľudí. Salvini v týchto dňoch vyhlásil, že ústretová prijímacia politika jeho krajiny končí a že Taliansko už nebude prijímať ďalších migrantov.