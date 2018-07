Juraj Bača sa pred rokmi stratil z očí: Pravda o tom, prečo sa dal nahovoriť na šou Vyvolená

Dlhé roky pre Slovensko získaval medaily ako špičkový kajakár, no ľudia, ktorí nesledujú šport, ho spoznali najmä ako sexi tanečníka v Let´s Dance s ambíciami ďalej sa pohybovať v mediálnej oblasti.

Po krátkej moderátorskej kariére sa Juraj Bača (41) stratil z očí, aby sa po rokoch vynoril ako veľký šéf supermoderného športového areálu v Šamoríne. Ako sa dnes má? Aký je otec? A čo na Slovensku robí jeho americká manželka?

Už je to nejakých desať rokov, čo máte za sebou pomerne intenzívnu mediálnu kariéru. Ako si na to spomínate takto s odstupom času?

Moje objavovanie sa v médiách po ukončení aktívneho športu by som určite nenazval mediálnou kariérou. Po olympiáde v Aténach som bol štandardne nezamestnaný bývalý športovec z nie lukratívneho športu. Nezabezpečený. Začínal som s podnikaním, s pôžičkami na dnešnú dobu s neuveriteľne vysokými úrokmi. Dostal som ponuku a využil som šancu zarobiť nejaké peniaze. Všetky som použil na podnikanie. Ak by som sa musel opäť rozhodovať, neurobil by som inak. Len by som lepšie vyjednal podmienky. (smiech) Verte alebo nie, z niektorých športov sú medaily, ktoré sa nedajú zjesť.

Najskôr ste tancovali v Let´s Dance na Markíze, potom ste si vo Vyvolenej na Jojke hľadali partnerku. Vtedy ste však už mali priateľku, ktorá sa neskôr stala vašou ženou. Tu išlo naozaj len o peniaze?

Televízny projekt Vyvolená nebol o hľadaní partnerky. Už som to opakoval veľakrát - ak si niekto myslí, že sa v tom formáte hľadala priateľka, zaslúži si odbornú pomoc. Dokonca som to aj verejne viackrát deklaroval, že ten formát mal medzi súťažiacimi, mladšími a zrelšími ženami nájsť tú naj. Ale len z pohľadu súťaže, nie môjho osobného života. S terajšou manželkou sme sa o tom vtedy dosť veľa rozprávali a či veríte alebo nie, mala na celú vec oveľa triezvejší pohľad ako ja.