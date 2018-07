Žena, ktorá schudla viac ako 110 kilogramov, zverejnila fotku jej tela: Muži ju teraz s odporom odmietajú

Pohľad na jej telo väčšina ľudí nezvláda.

Hannah Hails (42) v priebehu 12 mesiacov schudla viac ako polovicu svojej váhy. S hmotnosťou 210 kilogramov sa rozhodla pre radikálnu zmenu a schudla až 114 kíl.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Keď ju jej manžel opustil, rozhodla sa skúsiť zoznamovaciu aplikáciu Tinder, kde sa zoznámila s milým mužom. Po niekoľkých dňoch písania správ sa mali stretnúť, no Hannah ho chcela na svoj výzor pripraviť. Rozhodla sa mu teda poslať fotku ovisnutej kože na celom tele, ktorá jej po schudnutí ostala.

Po odoslaní fotky správy okamžite prestali a rovnakú reakciu dostala od ďalších mužov. "Poslala som fotku aj ďalším, ale tento scenár sa stále opakoval," povedala pre Foxnews Hannah. "Som šťastná, že sa to stalo cez aplikáciu, také odmietnutie do očí by som nezvládla."

"Chcela by som seriózny vzťah, ale uvedomila som si, že s takou ovísajucou kožou ma nikto nebude chcieť," tvrdí. Dúfa, že sa jej zbierkou podarí vyzbierať asi 33-tisíc libier na plastické operácie.

"Mám pocit, že ma takto nikto nemôže milovať. Chcela by som opäť získať sebavedomie," uzavrela Hannah.