Záhadná smrť krásnej Lenky († 24) na chate: Veľký posun v prípade

V prípade záhadnej smrti Lenky († 24) z Pliešoviec (okr. Zvolen) padlo obvinenie.

Podľa informácií Nového Času čelí obvineniu zo zabitia jej priateľ Jaro.

Krásna blondínka zomrela pred dvoma týždňami v sobotu v chate na samote v Zaježovej, ktorá patrí Jarovi. Pod tragédiu sa podpísala nešťastná náhoda a zrejme aj alkohol. Muž mal Lenku strčiť, dievčina si pri páde nešťastne poranila hlavu a lekári jej už nedokázali pomôcť.

Krásna blondínka bola na chate s partiou a so svojím priateľom Jarom. Veselá párty sa v okamihu zmenila na horor. Na pomoc mladej žene volali v sobotu nadránom záchranárov. „Môžem potvrdiť, že sme na základe výzvy na tiesňovej linke 155, ktorú sme dostali o 2.55 hod., vyslali záchranárov k žene s poruchou vedomia,“ uviedla Alena Krčová, hovorkyňa Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby.

Lenka napriek snahe lekárov zomrela na krvácanie do mozgu. „Strčil do nej a nešťastne spadla. Tvorili spolu pár asi dva roky. Jaro sa zrútil. Je to obrovská tragédia,“ povedal Milan z Pliešoviec.

„Vyšetrovateľ vzniesol mužovi obvinenie za zločin zabitia. Prokurátorka Okresnej prokuratúry Zvolen podala návrh na vzatie obvineného do väzby. Sudca pre prípravné konanie uznal dôvody väzby, ale nahradil väzbu dohľadom probačného, mediačného úradníka a prepustil ho na slobodu,“ uviedol hovorca krajskej prokuratúry Ivan Vozár.