Miestni prehovorili o tragickej smrti Lenky († 24): Bola to nešťastná náhoda?!

Odpočíva v rodnej obci. Pred týždňom otriasla Pliešovcami (okr. Zvolen) obrovská tragédia. Partia mladých ľudí sa vybrala oslavovať na chatu kúsok nad obcou.

Krásna Lenka († 24) sa však už domov k milovaným nevrátila. Mladá žena utrpela ťažké poranenia hlavy, na ktorých následky zomrela. Lenku pochovali na cintoríne v Pliešovciach a obcou sa šíria rôzne verzie tragédie. Hovorí sa aj o bitke, zrejme však išlo o nešťastnú náhodu.

Pred týždňom v sobotu na chatu v Pliešovciach päť minút pred treťou hodinou ráno privolali záchranku, pretože Lenka mala ťažké poranenie hlavy, bola v bezvedomí a krvácala do mozgu. Na pomoc mladej žene volali v sobotu nadránom záchranárov. „Môžem potvrdiť, že sme na základe výzvy na tiesňovej linke 155, ktorú sme dostali o 2.55 hod., vyslali záchranárov k žene s poruchou vedomia. Záchranári ju oživovali a transportovali do nemocnice v Banskej Bystrici,“ uviedla Alena Krčová, hovorkyňa Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby. Zraneniam však, žiaľ, podľahla.

Krásna blondínka bola v osudný víkend na chate s partiou a so svojím priateľom Jarom. „Je to chata jej priateľa. S Lenkou boli spolu zhruba dva roky. Je to obrovská tragédia a šíria sa rôzne verzie. Ja som počul, že spadla a narazila si hlavu. Bola v bezvedomí a mala krvácanie do mozgu. Jej rodina to zvláda veľmi ťažko,“ povedal známy nebohej ženy. Lenku pochovali v Pliešovciach vo štvrtok. Prípad vyšetruje polícia, bližšie informácie však neposkytujú.