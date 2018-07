Marta má v byte nevšedné zvieratko: Prišla k nemu náhodou, mnohí nad ním len krútia hlavou

Niektorí ľudia majú slabosť pre nezvyčajné domáce zvieratká. Patrí k nim aj Marta Krajčovičová (38) z Bratislavy, ktorá v paneláku chová 50-centimetrové prasiatko.

Po čase sa štvornohý maznáčik stal zmyslom jej života. Dvojročnú Lilinku, ktorá váži 37 kg, chová na 2. poschodí štvorizbového bytu, kde býva spolu s rodičmi a 11-ročným psom Martinnom.

Ľudia si k zvieratám často a radi vybudujú pevné puto. Niečo podobné sa stalo aj Marte (38), ktorá sa už dva roky stará o prasiatko menom Lilinka. „Známy si kúpil prasiatko, ktoré bolo určené do domácnosti, na inzerát,“ začína rozprávanie sympatická milovníčka zvierat.

Potom však zmenil prácu a už sa o neho nemohol starať. „Dva týždne som ho varovala, no potom mi oznámil, že ho chce dať na bazoš,“ vysvetľuje, ako získala malého drobca. K prasiatku si za štrnásť dní vytvorila pozitívny vzťah a rozhodla sa, že si ho nechá. Dobre si rozumelo aj s jej psom a dcérou Sarah (21), a keďže nemá priateľa, nevidela dôvod, prečo si ho nezobrať. „Bála som sa, že by ho zobrali ľudia, ktorí by mu mohli ublížiť,“ zdôraznila jeden z dôvodov adopcie. Lilinka si dokonca nevyžaduje ani špeciálnu stravu. „Kŕmime ju ovocím, zeleninou, jogurtmi, tvarohom a na večeru dostáva zeleninovú polievku,“ povedala majiteľka a dodala, že napriek predsudkom sa stretáva skôr s pozitívnymi reakciami.

Nezvyčajné zvieratko robí radosť aj deťom z okolia, ktoré sa s ním hrajú, chodia na prechádzky alebo sa spolu fotia. Marta nemá problémy ani so susedmi. „Sú veľmi tolerantní a ústretoví,“ hovorí hnedovláska, ktorá sa pravidelne pýta, či ich prasiatko nevyrušuje. Najväčším problémom bolo v Bratislave nájsť veterinára. „Našli sme ho až v Brne“ prezradila majiteľka, ktorá sa ho bála zveriť do neodborných rúk.

Starostlivosť o takéto zvieratko nie je až také finančne náročné. „Treba ho každý polrok odčerviť, pilníkovať mu kopýtka, zadné pašparky sa strihajú, no ak má primeranú hmotnosť, tak nie je jeho zdravotný stav nijako ohrozený,“ ubezpečuje jeho majiteľka pracujúca ako zástupkyňa v obchode. Súčasne priznáva, že keby sa mala ešte raz rozhodnúť, tak by si ho už nezobrala. „Vyžaduje veľa času a veľký životný priestor,“ uzatvára majiteľka a pripúšťa, že má oveľa väčšie rozmery, než čakala.

František Skokan, psychológ

- Chovanie prasaťa ako domáceho miláčika je zvláštne možno aj preto, že v nás prevláda veľa predsudkov v oblasti hygieny. A prasa je pritom veľmi učenlivý a prítulný tvor. V liberálnejšom svete to už nie je žiadna rarita.

Nepatrí do bytu - NIE

Andrej Vajzer, veterinár

- Je potrebné, aby malo výbeh a dvor. Jeho exkrementy sa nedajú ľahko zbierať. V kombinácii so psíkom určite nie je vhodné do bytu. Veterinárna správa by to určite zakázala. Vôbec to neodporúčam, ani z hľadiska tých ľudí, ani zvieraťa.

Čínske miniprasiatko