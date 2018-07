Andrej Danko v ohrození konkurencie: Ďalší kapitán v parlamente!

Najznámejší kapitán na Slovensku, predseda parlamentu a národniarov Andrej Danko (43), má konkurenciu.

Kapitánom už nie je len on, ale aj poslanec za SaS Ľubomír Galko (50). Ten však kapitánske skúšky musel zvládnuť pred komisiou a nedostal nič „za zásluhy“. Teraz môže riadiť čln či plachetnicu.

Do hodnosti kapitána povýšil Andreja Danka v podstate jeho podriadený minister obrany Peter Gajdoš (59). Danko začiatkom roka 2017 pri vysvetľovaní povýšenia pobozkal výložky.

Poslanec Galko to mal s kapitánskymi skúškami ťažšie. „Bolo to veľmi náročné, nerobil som to v Chorvátsku, kde to vraj dajú skoro zadarmo, ale normálne som si urobil kurz u nás pod ministerstvom dopravy. Boli tam normálne náročné, tvrdé skúšky,“ vysvetlil Galko. Predseda Danko sa však obávať nemusí, poslanec Galko má stále vojenskú hodnosť čatára.