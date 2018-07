Tínedžerka ostala po hrozivej nehode na vozíčku: To, čo urobil jej priateľ potom, nechápe doteraz

Stačil krátky moment a život mladej ženy sa od základov zmenil. Vážna nehoda sa stala ešte pred piatimi rokmi, no k uzavretiu súdom došlo až teraz.

Anastassiya Kravtsova bola vtedy len 15-ročná študentka zo severoírskeho mesta Lisburn. S jej vtedajším priateľom, o 9 rokov starším Beresom Szabolcsom, zažívala svoj prvý vážny vzťah. Vtedy 24-ročný Alex, ako ho známi volali, predstavoval aj pre rodičov dievčaťa vhodného partnera.

„Bol to príjemný mladý muž, slušný a zdvorilý. Mal prácu aj vlastné auto, no hlavne robil Anastassiyu šťastnou,“ priblížil podľa denníka The Sun jej otec Paul. Preto, keď otca požiadala, aby mohla ísť spolu s Alexom na párty, dovolil jej ostať až do rána.

Ráno sa však nevrátila. „Pozrel som si mobil a našiel som si 11 zmeškaných hovorov z nemocnice v Belfaste. Povedali mi, že dcéra mala dopravnú nehodu a nepredpokladá sa, že ju prežije,“ spomína Paul.

Ukázalo sa, že Alex na vrchu kopca stratil kontrolu nad vozidlom a auto skončilo na streche v poli. „Spočiatku ma Alex každý deň navštevoval, aj keď mi povedali, že už nebudem chodiť. Držal mi ruku a bola som šťastná, že je pri mne,“ povedala Anastassiya. Pri nehode totiž utrpela zlomeniny chrbtice, krku, 12 rebier, oboch kľúčnych kostí a lopatiek a kolabovali jej pľúca.

Postupne však chodil čoraz menej a Anastassiya bola odkázaná na pomoc rodičov. „Nakoniec úplne zmizol. Písala som, kde je a či je v poriadku, no neozval sa. Nechal ma na vozíku a odišiel,“ dodala. Alexa obvinili z ublíženia na zdraví, no na súde sa nikdy neukázal.

„V septembri minulého roku som si pozerala Facebook a zrazu sa tam objavila fotka Alexa. Bol v Pise v obleku s úsmevom na tvári a po jeho boku stála jeho nová manželka. Bolo mi z toho zle,“ vravela. Polícia ho nakoniec vydala späť do Severného Írska, kde ho odsúdili na 8 mesiacov za mrežami a na 5 rokov mu zadržali vodičský preukaz.