Otec prišiel dcéru vyzdvihnúť na stanicu: Keď tam prišiel, dozvedel sa najhoršiu správu v živote

Prišiel vyzdvihnúť dcéru, no dočkal sa tragickej správy! Otec sa dodnes nevie spamätať zo šokujúcej správy.

Ben Calthrop z britského Kentu telefonoval so svojou milovanou dcérou Larou († 19). Tá chodila prvý rok na univerzitu a otcovi oznámila, že ju vyhodil taxík a čaká na neho na vlakovej stanici. Ben sa dcére ešte snažil dovolať, no viac mu už telefón nezdvíhala. Otec preto prišiel ochotne vyzdvihnúť Laru na stanicu, no tá ho nečakala.

Na stanici ho privítali policajti. Muži zákona otcovi oznámili, že Lara zomrela pod kolesami vlaku. Išlo o samovraždu. „Rozprávali sme sa denne a sme zlomení, že sa nám nezdôverila s problémami, ktoré ju trápili. Z nášho pohľadu išlo o riešiteľné problémy, ale 19-ročný človek to nie vždy vie racionálne posúdiť,“ cituje Daily Mail zronenú matku Deborah.

Rodičia spočiatku nechceli veriť, že Lara bola schopná siahnuť si sama na život. No výsledky pitvy aj samotné vyšetrovanie dokázali, že skutočne šlo o samovraždu. Od tej doby vedú Larini rodičia kampaň, ktorá má upozorniť rodičov na hroziace riziko. Samovraždy tínedžerov sú totiž mimoriadne časté a je na ich blízkych, aby nebezpečenstvo včas odhalili.