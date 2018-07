V Taliansku zomrela najstaršia Európanka: Babička sa dožila úctyhodného veku

V Taliansku v piatok vo veku 116 rokov zomrela najstaršia Európanka, Talianka Giuseppina Projettová-Frauová. Bola zároveň aj druhým najstarším človekom na svete. Informovala o tom dnes agentúra ANSA.

Podľa rodiny sa babička Pina, ako ju v jej obci prezývali, dožila takého vysokého veku, pretože nikdy nestrácala optimizmus a radosť zo života. Mala rada prechádzky, radovala sa z maličkostí a každý deň si vraj dala čokoládu.

Italian super-centarian Giuseppina Projetto will turn 116 on May 30. She's the oldest living European and the second oldest person alive in the world todayhttps://t.co/L0OLaSzVY1 — Italy in US (@ItalyinUS) 26 April 2018

Projettová sa narodila 30. mája 1902 na Sardínii rodičom sicílskeho pôvodu. Od šesťdesiatych rokov minulého storočia žila v obci Montelupo Fiorentino neďaleko Florencie, kde v piatok vo svojom dome zomrela. Najstaršou Európankou sa tak teraz stala opäť Talianka, Maria Giuseppa Robucciová, ktorá má teraz 115 rokov.

Sicílčanka Projettová bola najstaršia Európanka od vlaňajšieho decembra, kedy vo veku 116 rokov zomrela v Barcelone Španielka Ana Velaová. Druhou najstaršou osobou na svete sa stala Projettová tento rok v apríli. Najstaršia na svete je teraz Japonka Čijó Mijaková, ktorá má 117 rokov. Rekord držala Francúzka Jeanne Calmentová, ktorá zomrela v roku 1997 v 122 rokoch.