Mária Čeremugová má neuveriteľných 108 rokov a 9 mesiacov: Najstaršia Slovenka prekonala mŕtvicu

Mária Čeremugová má neuveriteľných 108 rokov a deväť mesiacov. Do polovice mája to bola čiperná starenka, ktorá sa z veľkej časti vedela o seba sama postarať a lekár k nej chodil len na preventívnu kontrolu. Bohužiaľ, pred mesiacom prekonala malú mozgovú príhodu.

Asi niet staršieho občana na Slovensku, ako je Mária Čeremugová z Levoče. Stále usmiata starenka so záujmom o okolie a život okolo seba prekonala zrejme malú mozgovú príhodu. Odpadla a stratila vedomie, záchranári ju odviezli do nemocnice v Levoči. Na oddelení ARO ju stabilizovali a previezli na neurológiu. „Po siedmich dňoch intenzívnej liečby mi primár Gurčík navrhol, aby sme ju previezli domov, že sa doma už z toho pomaly dostane. Neodporučil mi ju umiestniť na oddelenie dlhodobo chorých,“ vraví vnučka Gabriela Perovičová (56), ktorá sa o babku už roky stará.

Keď sa ani po týždni stav pacientky nezlepšoval, poprosila obvodnú lekárku, aby sa prišla na ňu pozrieť. „Okamžite zavolala sanitku, aby ju previezli do nemocnice. Previezli ju na interné oddelenie. A tu sa začali problémy,“ opisuje vnučka.

V piatok. O to väčšie bolo jej prekvapenie, keď jej v pondelok oznámili, že si má pre babku prísť do nemocnice, že ju prepúšťajú. „Povedala som im, že ak majú to svedomie, nech nechajú babku pred domom, lebo ja z práce môžem prísť až o šiestej a v ten deň už nedokážem zabezpečiť ošetrovateľku,“ opisuje Gabriela Perovičová. "Vzhľadom k tomu, že nedisponujeme súhlasom od pacientky, nemôžeme sa bližšie vyjadriť k uvedenému prípadu.," tlmočila Alžbeta Sivá stanovisko nemocnice.

Nakoniec starenku prepustili v utorok poobede. „Teraz sa s ošetrovateľkou o ňu spoločne staráme. Ja sa o babku postarám veľmi rada, je to také slniečko a keď mne bolo najhoršie, tak mi vtedy veľmi pomohla. Takže splácam aj svoj dlh voči nej. Bohužiaľ, sama sa o ňu už nevládzem postarať. Teraz je už ležiaci pacient, ktorého treba dvíhať, manipulovať s ním. Ja jednak musím ešte pracovať a ošetrovateľka si sama s ňou tiež neporadí,“ dodáva vnučka, ktorá je rada, že v domove dôchodcov v Spišskej Novej Vsi im vyšli v ústrety.

Babke našli miesto a ponúkli starostlivosť, v najbližšom čase by k nim mala nastúpiť. „Za čo som im veľmi, veľmi vďačná. Veď aj starý človek si zaslúži dôstojný život, čo na tom, že má už skoro 109 rokov? Je to stále človek,“ uzatvára vnučka.