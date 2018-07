Obrovská pocta pre Petra Sagana: Tieto slová mu venoval rival, kvôli ktorému minulý rok na TdF skončil!

105. ročník najznámejších cyklistických pretekov sa začína už v sobotu 7. júla. Slovenský cyklista Peter Sagan sa po minuloročnom vylúčení bude snažiť opäť o zisk zeleného dresu. Na Petrovu adresu sa vyjadril aj Mark Cavendish.

O tom, že Peter Sagan nemá v bodovacej súťaži konkurenciu, je presvedčený Mark Cavendish, ktorý minulý ročník musel opustiť pelotón už po štyroch dňoch. Po kontakte so slovenským tourminátorom spadol a zlomil si lopatku. Sagana následne z pretekov vylúčili.

Britský cyklista má už pred začiatkom TdF jasno v tom, že zelený dres nezíska ani tento rok. Myslí si, že Sagana v tomto smere nemôže nikto ohroziť.

"Na bodovaciu súťaž nemyslím už pár rokov. Zmenil sa systém hodnotenia, do ktorého pribudli rýchlostné prémie s veľkým počtom bodov. Preto sa môže stať, že vyhráte šesť etáp a nezískate zelený dres. Odkedy prišiel na scénu Sagan, nesústredím sa na to, pretože on dokáže prejsť alpské kopce aj štyri dni za sebou, nazbiera osemdesiat bodov a vyradí všetkých konkurentov z hry. Okrem Petra neexistuje žiaden špurtér, ktorý by mohol vyhrať bodovačku," povedal pre Cycling News víťaz 48 etáp z Grand Tour.