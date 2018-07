Cez víkend sa začína Tour de France, Slovákov zaujíma jediná otázka: Vráti sa Sagan do zeleného dresu?

Bude to poriadna makačka! Začiatok 105. ročníka najsledovanejších cyklistických pretekov Tour de France je za dverami.

Peter Sagan a jeho ďalší súperi sa na štart postavia už 7 júla. Kopce, tesné chodníčky, ploché šprinty, časovky, ale aj zákerné dlažobné kocky... Tohtoročná Tour bude obzvlášť zaujímavá. Celé Slovensko sa už nevie dočkať tohto cyklistického sviatku! Navyše, Sagan sa tu po prvýkrát objaví ako otec.

Pri bližšom preskúmaní profilov jednotlivých etáp je jasné, že tohtoročná Tour bude jednou z najnáročnejších v histórii vôbec. „Trať je absolútne brutálna. Toto budú jedny z najťažších etáp, aké som kedy zažil,“ varoval na sociálnych sieťach britský pretekár Mark Cavendish. Cyklisti budú prvýkrát od roku 2014 jazdiť proti smeru hodinových ručičiek. Organizátori Tour namixovali tento rok 8 rovinatých etáp určených pre šprintérov, 5 kopcovitých, 6 horských a 2 časovky.

Šprintéri na čele s Petrom Saganom to počas rovinatých etáp nebudú mať vôbec jednoduché. Život im budú určite znepríjemňovať najmä silné pobrežné protivetry, tesné chodníčky či prašné cesty. Celá Tour odštartuje v západnom regióne Vendée, pričom preteky budú smerovať na sever do Bretónska. Predtým, ako sa presunú na východ, nás čaká mimoriadne zaujímavá deviata etapa.

Trať dlhá 156,5 km bude špecifická najmä tým, že v nej budú jazdcov testovať dlažobné kocky na celkovom úseku dlhom 21,7 km (rozdelenom na 15 častí). Tzv. mačacie hlavy sú fanúšikom známe predovšetkým z klasiky Paríž – Roubaix zvanej Peklo severu. Práve v tejto etape bude mať Sagan najväčšiu šancu na výhru. „Milujem víťazstvá, ale niekedy vyhráte a niekedy prehráte. Do boja o zelený dres dám všetko, ale najviac mi ide o to, aby som sa zabavil,“ nechal sa počuť Sagan v rozhovore pre cyclingnews.com." Nie som klasický šprintér, oproti konkurencii mám výhodu, že dokážem vyhrávať rôzne etapy rôznymi spôsobmi." So ziskom zeleného dresu to ale nebude mať ľahké, konkurencia je tento rok veľká. "Fernando Gaviria či Michael Matthews budú pre Peťa najväčší a najsilnejší súperi, akých kedy vôbec na Tour mal," vyjadril sa pre Nový Čas bývalý pretekár Peter Velits.

Víťazstvá pre syna Marlona!

Slovákov samozrejme zaujíma iba jedna vec. Koľko etáp vyhrá Sagan a vráti sa do zeleného dresu? Podľa nášho odhadu by mohol siahať na víťazstvo až v 13 etapách. Samozrejme, nie všetky vyhrá. Okrem klasických šprintérskych etáp si môže brúsiť zuby na víťazstvá v kopcovitej piatej, šiestej či ostro sledovanej deviatej, ktoré budú šité na jeho mieru.

Slovenský cyklista sa navyše na slávnych pretekoch objaví po prvýkrát v úlohe otca. „Okrem cyklistiky je pre mňa jednou z najdôležitejších vecí v živote syn Marlon. Snažím sa byť dobrým otcom, ale s mojím programom to občas nie je jednoduché. On mi dáva najväčšiu motiváciu bojovať ďalej,“ vyznal sa nedávno Peťo pre český denník Sport.

Sagan v bodovačke

2012: P. Sagan 421 b.

2013: P. Sagan 409 b.

2014: P. Sagan 431 b.

2015: P. Sagan 432 b.

2016: P. Sagan 470 b.

2017: diskvalifikovaný

Dôležité čísla

Dátum: 7. – 29. júla, Francúzsko



21 etáp (6 horských, 5 kopcovitých, 8 rovinatých, 1 individuálna a 1 tímová časovka)

Spolu 3 351 km (vrátane časoviek)

176 pretekárov na štarte

22 tímov (8 jazdcov v každom)

Najkratšia etapa: 17. (65 km)

Najdlhšia etapa: 7. (231 km)