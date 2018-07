Nová nákaza smrteľným plynom v Británii: Otrávili sa pár novičokom po Skripaľovcoch?

Štyri mesiace po útoku nervovým plynom novičokom na bývalého ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcére, objavila britská polícia niekoľko kilometrov od ich domu pár s podobnými príznakmi otravy.

Briti potvrdili, že Dawn Sturgess (44) a Charlie Rowley (45) boli infikovaný novičokom. Vyšetrovanie prípadu prevzala protiteroristická jednotka a nie je jasné, ako sa pár dostal do styku s toxickou látkou.

Obaja boli privezení do nemocnice v kritickom stave po tom, čo ich našli v bezvedomí v dome v meste Amesbury, ktoré leží neďaleko Salisbury, kde otrávili Skripaľovcov. „V tejto fáze zatiaľ nie je jasné, či bol spáchaný zločin,“ povedal zástupca polície Paul Mills. Kvôli kauze sa zišiel vládny výbor pre krízové situácie a priebežne informujú ministrov v čele s premiérkou Theresou Mayovou. Záchranári v dome zasahovali ešte 30. júna večer.

Pôvodne sa predpokladalo, že stav dvojice je zrejme následok užitia heroínu z kontaminovanej dávky. To sa nepotvrdilo a vzorky odoslali do vojenského laboratória, kde zistili, že ide o novičok. Šéf protiteroristickej polície Neil Basu zdôraznil, že spravodajské informácie nenasvedčujú tomu, že by bola dvojica vystavená jedu úmyselne. Kvôli vyšetrovaniu uzavrela polícia niekoľko lokalít, kde sa priotrávený pár pohyboval a vyzvala Rusov, aby povedali pravdu o Skripaľovcoch. Tí odpovedali tým, že Briti by mali pri vyšetrovaní prípadu otravy požiadať o pomoc ruských odborníkov.

Ralf Trapp, expert na chemické zbrane tvrdí, že použitý novičok pri otrave Skripaľovcov bol veľmi čistý, čo zvyšuje jeho trvanlivosť. Rowley a Strugess mohli nevedomky príjsť do kontaktu s vecou, v ktorej bol novičok prepravovaný. Polícia zabezpečila odpadkový kôš pred jej domom, kde zbierala ohorky z cigariet. Obávajú sa, že prišla do kontaktu s látkou práve z odhodenej cigarety, ktorú vyfajčila. Špekuluje sa tiež, či mohli byť vystavení novičoku po tom, čo použili striekačku alebo ihlu odhodenú útočníkom z marca.