Peter Velits odhalil zákulisie svetovej cyklistiky: Situácia je neúnosná!

Bývalému pretekárovi Petrovi Velitsovi nie je ľahostajná budúcnosť cyklistiky a verí, že v dohľadnej dobe sa nájdu riešenia, ktoré by vylepšili pozíciu jednotlivých tímov, čo sa týka ich financovania.

Práve toto totiž považuje v súčasnosti za najväčší problém. Taktiež sa nebojí povedať na plné ústa aj svoj názor na doping.

„Z globálneho hľadiska vidím, že model, na ktorom je dnešná cyklistika postavená, je neudržateľný,“ myslí si Velits. „Tímy sú totiž neustále závislé na sponzoroch. Vždy sa iba čaká, či im niekto pošle peniaze alebo nie. Preto sa bežne deje to, že tím jednoducho zanikne, napriek tomu, že bol počas sezóny jedným z najsilnejších. Toto by sa v iných športoch stať nemohlo. Nemôže sa stať, že by zrazu Barcelone alebo Realu Madrid povedal sponzor, že odchádza a ten klub by skončil,“ pokračuje bývalý člen BMC Racing.

„Takýto spôsob financovania v cyklistike je postavený zle. Celé je to založené na tom, že peniaze prúdia iba od sponzorov. V cyklistike sa musí začať pristupovať inak čo sa týka financovania profesionálneho športu. Samozrejme, že sa to už rieši niekoľko rokov. Postupne sa zavádzajú určité zmeny, ale tie rozhodne nie sú tak výrazné, aby si cyklistika mohla povedať, že je všetko v poriadku,“ uzavrel Velits, ktorý jedným dychom dodal, že veľkým problémom je aj doping, ktorého sa však cyklistika nikdy nezbaví.

„No a potom tu máme samozrejme doping, ten tu ale vždy bol a podľa môjho názoru aj vždy bude. Cyklistika sa radikálne vyčistila, ale vždy tu budú ľudia, ktorí budú špekulovať a skúšať posúvať hranice. To ale vyplýva z ľudskej podstaty, vždy sa nájdu jedinci, ktorí budú podvádzať v živote či športe.“