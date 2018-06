Bývalý pretekár Velits varuje Sagana: Peťo, TOTO si na Tour ešte nezažil!

Mnohí profesionálni športovci majú po skončení kariéry problém zaradiť sa do normálneho života. To nie je prípad dnes už bývalého cyklistického pretekára Petra Velitsa (33).

Ten sa rozhodol kariéru ukončiť pre pretrvávajúce zdravotné problémy ako 31-ročný. Momentálne spolu s bratom vyrábajú cyklistické oblečenie, ale teší sa aj z rodiny. Počas tohtoročnej Tour de France si navyše Velits vyskúša aj rolu komentátora v prenosoch RTVS.

? Už je to nejaký čas, čo ste ukončili profesionálnu kariéru. Čomu sa venujete v súčasnosti?

V súčasnosti ma najviac zamestnáva podnikanie. S bratom máme firmu. A potom, samozrejme, rodina. Môžem si spoločné chvíle užiť oveľa viac, ako keď som jazdil.

? V minulosti ste si už vyskúšali komentovanie. Baví vás to?

Určite sa mi ľahšie komentuje, pretože som človek, ktorý toto všetko zažil, bol som tam a viem, o čom rozprávam. Komentovanie pre mňa nie je nič nové, viem čo ma čaká.

? Ako vidíte šance Sagana na tohtoročnej Tour?

Peter bude opäť jeden z najväčších favoritov na zelený dres. Zaujímavé bude sledovať jeho konkurenciu. Fernando Gaviria či Michael Matthews budú pre neho najväčší a najsilnejší súperi, akých kedy vôbec na Tour mal. Nebude to mať vôbec jednoduché.

? Myslíte si, že sa krivda z minulého roka odrazí na jeho výkonoch?

Nenazval by som to krivdou. Bolo to zlé rozhodnutie. Keď sa mu to stalo, išiel domov z Tour s čistou hlavou a vôbec ho to netrápilo. Mohlo mu to pomôcť v tom, že mal dlhšie leto a mohol sa lepšie pripraviť na ďalšie preteky, čo potom vyústilo do zisku tretieho titulu majstra sveta.

? O Cavendishovi ste najskôr vraveli, že bol pre vás zo začiatku azda jedným z najhorších ľudí v pelotóne, neskôr bol jeden z vašich najlepších tímových kolegov. Poznačí kolízia so Saganom jeho výkony? Zmení trebárs taktiku v špurtoch?

Takých pádov sa udeje počas roka niekoľko. Nemyslím si, že Cavendish bude poznačený niečím z minulého roka, aj keď si pritom dolámal kosti. Je šprintér, vedome podstupuje toto riziko. Cavendish nezmení na svojej taktike absolútne nič! Ostane rovnako agresívny, ako bol doteraz.

? Kto je váš tip na zisk žltého dresu?

Favoriti sú stále tí istí. Uvidíme, ako to bude z Froomeom. Jeho prípad stále nie je doriešený a pravdepodobne sa na štart postaví. Určite by som ako najväčšieho favorita videl práve jeho. Aj to, čo dokázal na Gire bolo o kategóriu vyššie od ostatných.

? Ako vnímate Froomeovu dopingovú kauzu? Sú výzvy, aby pretekári Tour bojkotovali, ak sa postaví na štart.

Je to zvláštne a cyklistike to neprospieva. Pretekár, ktorý čelí takýmto obvineniam, by asi pretekať nemal, ale čakať na verdikt. Lenže tu ide o Froomea... Dali mu výhodu, že môže pretekať aj za týchto okolností. Pre cyklistiku je to určite zlé.

? V čom bude podľa vás tohtoročná Tour iná?

Tour je akoby živý organizmus. Musí sa adaptovať na rôzne vplyvy, či už je to počasie, podmienky, správanie pretekárov, alebo pády. Sú to nevyspytateľné preteky, nikdy však nie nudné. Trať je každý rok postavená veľmi dobre. Všetci si nájdu to svoje, či už sú to kopce, časovky alebo roviny. Otvoriť galériu Peter bude s bratom Martinom (vpravo) komentovať Tour. Zdroj: rtvs Akým obvineniam čelí Froome?

- Momentálne preteká s dopingovým podozrením

- Vo vzorke moču, ktorú mu odobrali 7. septembra 2017, objavili 2000 nanogramov salbutamolu

- Maximálna povolená hranica látky, ktorá sa používa na liečbu astmy, je 1000 nanogramov

- Podľa vedenia jeho tímu Sky mal Froome počas záverečného týždňa minuloročnej Vuelty príznaky astmy, preto užil väčšie množstvo

- Choroba ho trápi už od detstva

Aj títo si brúsia zuby na zelený dres:

Michael Matthews Otvoriť galériu Matthews sa oženil so slovenskou kráskou Katarínou. Zdroj: Instagram Vek: 27 rokov

Tím: Team Sunweb

Výška: 180 cm

Váha: 72 kg

Najväčší úspech na TdF: Zelený dres z roku 2017

Fernando Gaviria Otvoriť galériu Fernando Gaviria Zdroj: TASR Vek: 23 rokov

Tím: Quick-Step Floors

Výška: 180cm

Váha: 70 kg

Najväčší úspech na TdF: Na pretekoch bude debutovať