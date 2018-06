Maďarský prezident podpísal kontroverzné protiimigračné zákony: Definitívna stopka Sorosovi!

Maďarský prezident János Áder vo štvrtok podpísal kontroverzný balík protiimigračných zákonov označovaných ako Stop Sorosovi vrátane dodatku ústavy.

Nová právna úprava, kritizovaná napríklad Radou Európy a Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), umožní trestne stíhať aktivity podporujúce ilegálnu migráciu. Parlament všetky tieto normatívne akty schválil minulý týždeň v stredu.

Vďaka ústavnej väčšine, ktorú má vládnuca koalícia tvorená stranou Fidesz a kresťanskými demokratmi, sa premiérovi Viktorovi Orbánovi podarilo presadiť aj doplnenie ústavy. Kritizované zákony obsahujú dodatky k trestnému kódexu, ktoré zakotvujú trestný postih osôb alebo organizácií uľahčujúcich ilegálnu migráciu alebo pomáhajúcich so žiadosťami o azyl migrantom prichádzajúcim z takzvaných bezpečných štátov. Okrem iného tiež vyrubujú zvláštnu 25-percentnú daň na organizácie, ktoré podporujú migráciu. Tento kontroverzný legislatívny počin vlády je namierený najmä proti organizáciám, ktoré podporuje americký miliardár maďarského pôvodu George Soros.

Ten sa stal hlavným terčom Orbánových výpadov v jarnej predvolebnej kampani. Premiér ho viní z aktívnej podpory masovej imigrácie do Európy a zo zasahovania do maďarskej politiky. Schválený ústavný dodatok má predovšetkým zákazom presídľovania cudzincov do Maďarska čeliť snahám Bruselu žiadať od členských štátov EÚ kvóty pre preberanie migrantov z iných únijných krajín. Vytvára tiež najvyšší správny súd a zakazuje bezdomovcom žiť na verejných priestranstvách.