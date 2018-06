Európa s obavami sleduje, čo sa deje v Maďarsku: Orbán a spol. prijali kontroverzné zákony

Európska komisia (EK) skúma nové zákony prijaté v Maďarsku, ktoré napríklad zakazujú bývanie na verejných priestranstvách a umožňujú odsúdiť na trest väzenia osoby pomáhajúce žiadateľom o azyl.

Hovorca EK Christian Wigand vo štvrtok uviedol, že exekutíva Európskej únie "podnikne potrebné kroky" na základe svojej analýzy nových maďarských zákonov. Wigand dodal, že "nie bez obáv sledujeme tento vývoj (v Maďarsku) a tieto nové návrhy". V tejto súvislosti poznamenal, že "by sme sa nemali obracať chrbtom k hodnotám a zásadám, na ktorých je Európa vybudovaná".

Ak európske inštitúcie dospejú k názoru, že krok Maďarskej republiky je v rozpore s právnymi predpismi EÚ, EK by mohla proti Maďarsku podniknúť podobné právne kroky ako voči Poľsku v súvislosti s obavami o stav a nezávislosť justície v tejto členskej krajine EÚ. Tento proces v rámci EK by mohol viesť až k tomu, že Maďarsko by stratilo hlasovacie práva v EÚ.

Poslanci maďarského parlamentu v stredu schválili návrh balíka zákonov na potlačenie migrácie. Na základe balíka označovaného ako "Zastavme Sorosa" bude možné napomáhanie a podporu ilegálneho prisťahovalectva trestne stíhať. Opozícia, ale aj niektoré medzinárodné organizácie návrh balíka zákonov ostro kritizovali. Za návrh hlasovalo 160 poslancov, 18 bolo proti.