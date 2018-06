Čo robiť, keď školák donesie zlé vysvedčenie? Pri slovách detskej psychologičky sa mnohí rodičia zahanbia

Krik rodičov či tresty. Aj to býva súčasťou posledného školského dňa, keď deti dostávajú vysvedčenie. Tieto reakcie však podľa psychológa nie sú správne, keďže za zlý prospech nesú zodpovednosť aj rodičia. Dieťa je potrebné skôr motivovať a neočakávať od neho zázraky. Nie každé má totiž predpoklady na výborné známky.

Koniec roka je pre mnoho detí postrachom, pretože rodičia a blízki uvidia ich výsledky celoročnej práce. Práve preto sú známky aj výsledkom spolupráce rodiča a detí a obaja nesú za výsledky zodpovednosť. Detská psychologička Gabriela Herényiová radí, ako reagovať a či sa učiť aj počas prázdnin.

Čo je vlastne zlé vysvedčenie?

- Je to veľmi subjektívne. Nie každé dieťa má na to, aby malo samé jednotky. Vtedy musí prispieť k lepšiemu prospechu aj rodič, aby sa výsledky zlepšili. Škola sa spolieha na rodiča a rodič zasa na školu, že vyučovanie stačí. Je to však zlyhanie rodiča, pretože žiaci potrebujú pomoc dospelých s prípravou na vyučovanie počas celého roka.

Ako reagovať, ak rodič nie je so známkami spokojný?

- Určite nedávať dieťaťu žiadny trest. Skôr si nastaviť nejaké ciele do budúceho roka a školáka povzbudiť. Je to ako keby výplata za celý rok, takže vyhrešiť ho na konci roka je nezmysel. Mal sa so žiakom pripravovať počas celých desiatich mesiacov.

Treba sa učiť aj počas prázdnin, aby deti všetko nezabudli?

- Nie. Žiaci si musia oddýchnuť a načerpať energiu na nový školský rok. Iné je to, ak dieťa robí reparát, tam sa treba pripravovať, ale začnite až v auguste.

Ako odmeniť dieťa za vysvedčenie?

- Nemusia to byť veľké dary, skôr niečo mimoriadne, tak, aby to rodina zvládla. Môže to byť spoločný obed, výlet či bicykel, čo dieťa môže využiť. Zároveň si zapamätá, že to má odmenu za vysvedčenie.

Slabý prospech

- nedávajte žiadne tresty

- doprajte dieťaťu aspoň mesiac oddych

- nenadávajte mu, je to aj vaše zlyhanie

- nastavte si ciele do ďalšieho roka

- priznajte si svoju chybu a nájdite sa viac času na spoločné učenie

Dobrý prospech

- odmeňte dieťa za dobré známky

- nekupujte drahé dary, skôr mu dajte niečo mimoriadne, ako napríklad výlet

- doprajte dieťaťu oddych počas prázdnin

Tipy na darček

- výlet do zoo alebo ísť na zmrzlinu (5 €)

- stavebnica lego (8,50 €)

- športové potreby (kolobežka 40 €, lopta 6,90 €)

- letný tábor (120 €)