Exminister Drucker po dvoch mesiacoch odhalil skutočné pozadie demisie: So Smerom by sme sa trápili!

Nové skutočnosti! Pred niekoľkými mesiacmi sa Tomáš Drucker (39) porúčal za zvláštnych okolností zo stoličky ministra vnútra. Nedokázal totiž odvolať vtedajšieho policajného šéfa Tibora Gašpara (55), ktorého hlavu žiadala verejnosť aj opozícia.

Drucker dnes s odstupom času pre Nový Čas prehovoril o skutočnom pozadí svojho odchodu, pričom tvrdí, že vedenie Smeru sa vtedy Gašpara odmietalo vzdať.

V marci vystriedal Roberta Kaliňáka, no do funkcie šéfa rezortu vnútra sa mu zo zdravotníctva ne­chce­lo. „Pokiaľ by som ju neprijal, tak by mohlo dôjsť k odobratiu poverenia Petrovi Pellegrinimu,“ hovorí Drucker. Po jeho nástupe do kresla ministra bola na rade otázka policajného šéfa Gašpara.

Drucker vysvetľuje, že nenašiel dôvod na jeho odvolanie, no apeloval na neho, aby odišiel sám. „Povedal som, že tu je dôvod na uvoľnenie napätia a človek v takej chvíli má možnosť vyvodiť mieru osobnej zodpovednosti, hoci sa nemusí cítiť svojím spôsobom vinný,“ odhaľuje Drucker. Samotný Gašpar sa vtedy vyjadril, že sám neodíde, pretože by to mohlo byť vnímané ako zbabelosť. No situácia sa vyostrila, Drucker nečakane odstúpil a hneď na druhý deň to znamenalo aj koniec Gašpara. Toho nakoniec donútil odstúpiť Peter Pellegrini.

Drucker dnes paradoxne otvorene hovorí, že za jeho ministerským koncom bolo aj to, že samotné vedenie Smeru si chcelo udržať Gašpara. „Áno, mal som s bývalým prezidentom Policajného zboru diskusiu o takomto možnom dobrovoľnom odchode niekoľkokrát, no napokon sa to vždy vrátilo späť, že sa na to necíti. Keďže názor vo vedení strany Smer bol taký, že to je takto správne, a ja som ho takto nemal nastavený, trápili by sme sa. Nemali sme zhodu, čo je podľa koho správne,“ opísal Drucker svoje posledné chvíle na ministerskej stoličke.

Nový Čas oslovil aj vedenie Smeru, prečo pri Druckerovi odmietali Gašpara uvoľniť zo šéfovskej stoličky. Krátko nato pritom za šéfku vnútra dosadili dlhoročnú pravú ruku Kaliňáka Denisu Sakovú, ktorú pretláčali už od začiatku rekonštrukcie vlády. „Pán Gašpar oznámil a odôvodnil svoj odchod ako osobné rozhodnutie, ktoré strana Smer-SD rešpektovala. Rovnako aj v prípade pána Druckera išlo o osobné rozhodnutie odstúpiť. Otázka, aké dôvody ho k takémuto rozhodnutiu viedli, by mala byť adresovaná priamo p. Druckerovi,“ napísal hovorca Smeru Ján Mažgút. Samotný Gašpar Druckerove slová nekomentoval: „Na konšpirácie reagovať nebudem.“

Otvoriť galériu Tibor Gašpar bol obľúbencom vedenia strany. Zdroj: Michal Hanko

Kam sa chystá?

Okrem Gašpara však Smer a Druckera rozdeľuje aj názor na demonštrácie. Fico naznačuje, že na protesty majú vplyv bohatí ľudia zo zahraničia, ako je George Soros. Drucker si to nemyslí. „Som človek, ktorý nikdy nedával na žiadne reči ani šumy. Vyhodnocujem fakty a faktom je, že takúto informáciu som nemal,“ dodal Drucker. Exminister však s odstupom času tvrdí, že by do toho išiel znova. Konštatuje, že jeho navrhovaným zákonom o Policajnom zbore sa odbetónuje vedenie polície.

„Málokto si uvedomuje, že ten zákon nie je len o policajnom prezidentovi, ale aj o ďalších vysokých postoch, ako sú šéf NAKA či krajskí riaditelia alebo kľúčoví vrcholní funkcio­nári policajnej inšpekcie. Tí by mali podľa tohto návrhu povinnosť tiež prejsť výberovým konaním a súčasní vo svojich funkciách zo zákona skončia,“ dodal Drucker. V súčasnosti si však dáva dokopy osobné záležitosti. „Vyhodnocujem ponuky a snažil som sa v závere školského roka viac venovať deťom,“ skonštatoval. Na priamu otázku, či ešte plánuje vstúpiť do politiky, zatiaľ neodpovedal. „Človek by nemal povedať nikdy. Nevylučujem to, ale nebudem dávať žiadne odkazy ani vytvárať šumy,“ uzatvára Drucker.

Ako sa menili stoličky

22. marca 2018

- Robert Kaliňák po tlaku odstúpil z postu ministra vnútra, novým ministrom sa stal Tomáš Drucker, keď prezident Kiska odmietol pôvodného kandidáta Jozefa Ráža.

16. apríla

- Drucker odmietal odvolať policajného prezidenta Gašpara, ale tlačil, aby odišiel sám. Napokon po 26 dňoch vo funkcii končí samotný Drucker.

17. apríla

- Gašpar vyhlásil, že sám neodíde. A v ten istý deň sa napokon na odchode dohodol s dočasným ministrom vnútra Petrom Pellegrinim.

26. apríla

- Novou ministerkou vnútra sa stala pravá ruka Kaliňáka Denisa Saková.

31. mája

- Gašpar odchádza, dočasným policajným prezidentom sa stal šéf inšpekcie ministra vnútra Milan Lučanský.