Kočner a Rusko strávili na súde 8 hodín, verdikt mnohých rozhneval: Prečo ich sudca pustil na slobodu?

Neuveriteľné rozhodnutie?! Ako blesk z jasného neba zasiahla Slovensko správa, že kontroverzný podnikateľ Marián Kočner (55) a jeho parťák Pavol Rusko (54) opúšťajú brány súdu bez pút na rukách.

Sebavedomé vyhlásenia prokurátora totiž jasne hovorili o tom, že minimálne Kočner marí a podľa neho aj bude mariť vyšetrovanie, pokiaľ zostane na slobode. Sudca Špecializovaného trestného súdu však rozhodol úplne inak a obaja biznismeni obvinení z falšovania zmeniek po ôsmich hodinách odkráčali bez slova späť do tepla domova.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta ešte v piatok vysvetľoval, prečo je nevyhnutné, aby Kočner s Ruskom boli vyšetrovaní vo väzbe. „Obaja sa na slobode dopúšťali najmä ekonomickej trestnej činnosti a budú v nej pokračovať. Preto je nevyhnutné vziať im osobnú slobodu. Navyše, jeden z obvinených (Kočner, pozn. red.) už teraz marí a bude mariť trestné stíhanie nezákonnou manipuláciou so zmenkami. Zatajovaním toho, kde sa nachádzajú v súčasnosti,“ povedal Šanta. Jeho argumenty právnici oboch obvinených považovali za irelevantné.

Kočner s Ruskom prišli na Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici z Bratislavy v sobotu krátko popoludní v sprievode kukláčov a s putami na rukách. Zatiaľ čo bývalý riaditeľ Markízy želiezka príliš neskrýval, Kočner mal cez ne prehodené sako.

Rozhodovanie o ich osude trvalo až do neskorých nočných hodín. Definitívny verdikt vyniesol sudca Roman Púchovský po desiatej večer. „Sudca skonštatoval existrenciu dôvodného podozrenia spáchania trestnej činnosti oboma obvinenými, ale nezistil žiadne konkrétne skutočnosti odôvodňujúce útekovú, kolúznu, ako aj preventívnu väzbu u oboch obvinených,“ sprostredkovala stanovisko hovorkyňa Katarína Kudjaková. Rozhodnutie nie je právoplatné, pokurátor voči nemu podal sťažnosť a vo štvrtok sa rovnakým prípadom bude zaoberať Najvyšší súd.

Pod rúškom tmy a v obkolesení svietiacich kamier a blýskajúcich fotoaparátov následne Kočner s Ruskom vyšli z budovy. So spokojným výrazom v tvári a bez spútaných rúk prešli v tichosti do pristavených áut svojich advokátov. „Dnes to nebudem komentovať,“ krátko povedal Rusko. Bližšie stanovisko chcú zaujať až po ďalšom rozhodovaní súdu. „Naši klienti pôjdu domov s nami, aby tu neostali visieť,“ skonštatoval zástupca Ruska Marek Para. Obe autá následne smerovali do Bratislavy.

Je to spravodlivé?

Právnik Marek Benedik vysvetľuje, že rozhodnutie sudcu nemusí byť prekvapením. „Podľa mňa prokurátor nepredložil dostatočne relevantné argumenty odôvodňujúce to, že by obvinení utiekli, ovplyvňovali svedkov alebo pokračovali v trestnej činnosti. Väzba je výnimočný inštitút, je to výnimočný zásah do osobnej slobody, preto nie je nič neštandardné, ak sudca rozhodne o prepustení na slobodu,“ uvádza Benedik. Samotná dĺžka rozhodovania je individuálna. „Ak sudca reálne zvažoval osem hodín, zrejme vec nebola pre obvinených jednoznačná,“ dodal.

Aj podľa advokáta Roberta Bánosa zavážil nedostatok dôkazov. „Dĺžka rozhodovania predpovedá, že na sudcu je vyvíjaný intenzívny tlak, kedy by tento nemal podľahnúť tlaku médií a verejnosti a rozhodnúť výhradne podľa zákona,“ myslí si Bános. Podľa neho ani požiadavka boja proti organizovanému zločinu nepostačuje na to, aby súd dôvody väzby posudzoval prísnejšie, alebo ich ignoroval. „Pokiaľ súd vyhodnotil, že nie sú splnené podmienky pre väzobné stí­ha­nie, bolo by to od počiatku nezákonné. Na druhej strane, ak doteraz zistené skutočnosti nasvedčovali tomu, že obvinení by mohli utiecť, alebo mariť dokazovanie, či ovplyvňovať svedkov, o čom sa diskutuje už niekoľko dní, väzba mala byť nariadená,“ zakončil Bános.

Čo zavážilo

1. Výpovede oboch podnikateľov trvali niekoľko hodín, tvrdili, že nebudú ovplyvňovať svedkov a mariť vyšetrovanie.

2. Prokurátor nemal dostatočné dôkazy na svoje tvrdenia o marení vyšetrovania zo strany Kočnera.

3. Samotná väzba by mohla byť protizákonná, keby sudca pristupoval k obvineným prísnejšie ako vo zvyčajných prípadoch.