Neuveriteľná dominancia Sagana na majstrovstvách Česka a Slovenska: Obrovský náskok a súperi bez šance!

Majstrom Slovenska v cestnej cyklistike sa stal v elitnej kategórii Peter Sagan. Jazdec stajne Bora-Hansgrohe získal po dvojročnej pauze, keď triumfoval jeho starší brat Juraj, už šiesty titul (2011-2015, 2018) v pretekoch s hromadným štartom, jeden má aj v časovke (2015).

Sagan na 192 km dlhej trati v Plzni sa presadil po vyše 80-kilometrovom sólovom úniku, sám odjazdil dokopy vyše osem kôl. Bolo to jeho 106. víťazstvo v profesionálnej kariére a piate v prebiehajúcej sezóne.

Druhý v absolútnom poradí prišiel do cieľa Juraj Sagan, tretí finišoval Čech Josef Černý, ktorý tak ukoristil český titul. Vyšperkoval ním vydarený šampionát, keď na ňom vyhral aj štvrtkovú časovku.

Organizátori pripravili 16-km dlhý okruh s tromi stúpaniami a niečo vyše 250 výškovými metrami. Štart a cieľ bol pri obchodnom centre Plzeň. Okruh išiel najprv ľahkým zjazdom do Červeného hrádku, pokračoval cez Dýšinu, potom najprudším výstupom cez Kyšice a pokračoval na Letkov. Pred cieľom nasledovala technická pasáž, "23-kári" a "eliťáci" museli zvládnuť dokopy dvanásť okruhov (192 km). Celkovo štartovalo 168 pretekárov a z nich bolo 48 Slovákov.

Diváci v Plzni sa mali od štartu na čo pozerať. Išlo sa rýchlym tempom, viacero skupiniek sa pokúšalo dostať do úniku. Veľmi aktívny bol Peter Sagan a práve trojnásobný majster sveta sa od druhého okruhu dostal na čelo a postupne si vytvoril vyše trojminútový náskok. Stíhať sa ho snažili Matěj Zahálka a Juraj Bellan, ktorí mali manko 30 s. V závere druhého okruhu rozbehol čelo pelotónu domáci favorit Roman Kreuziger. Hlavná skupina sa vďaka silným úvodným atakom roztrhala a vypadlo z nej množstvo jazdcov.

V Kreuzigerovej skupine mali prevahu pretekári Elkov Author. P. Sagan mal vo štvrtom okruhu náskok asi 27 s pred dvojicou prenasledovateľov a na Kreuzigerov oddiel minútu a pol. Líder potom počkal na Zahálku s Bellanom a následne ich dobehli aj ďalší. Na čele sa tak vytvorila silná skupina 34 cyklistov, nechýbala v nej trojica Slovákov z Bory, Patrik Tybor či Matúš Štoček. Druhá za nimi strácala takmer tri minúty.

Ani vedúca skupina ale neostala dlho pokope, roztrhal ju útok Kreuzigera s obhajcom českého titulu Zdenkom Štybarom. No to opäť len vyburcovalo Petra Sagana, ktorý zabral a 80 km pred cieľom jazdil na čele opäť sám s náskokom jeden a pol minúty. Za ním išla skupinka ďalších favoritov, v ktorej zostali zo Slovákov už len J. Sagan, Štoček a Michael Kolář.

Aj 60 km pred cieľom bol na čele trojnásobný majster sveta, za ním sa sformovala šesťčlenná stíhacia skupina v zložení Štybar, Ťoupalík, Bucháček, Záhalka, Hačecký a Otruba, pričom poslední štyria boli všetci z tímu Elkov Author. Strácali asi minútu a postupne sa k nim dotiahol aj Michael Kolář s Kalojírosom. Juraj Sagan, či Kreuziger zaostávali v tretej skupine s mankom okolo štyroch minút. Peter Sagan mal pri nájazde do desiateho okruhu náskok už vyše dvoch minút, v skupine prenasledovateľov sa taktizovalo, keďže išlo o český titul.

Aj na začiatku predposledného kola bol na čele Peter Sagan. Jeho brat Juraj spolu s Černým, Bártom a Hníkom sa dotiahli do prvej skupiny prenasledovateľom, no vzápätí z nej vyštartoval Štybar a dal sa na sólo jazdu pre český titul. Na celkové víťazstvo to už nebolo, keďže Sagan mal pred ním 25 km pred koncom vyše trojminútový náskok. Napokon však v úsilí neuspel, dotiahli ho a potom mu aj ušli Juraj Sagan a Černý.

Dvadsaťosemročný majster sveta si už triumf nenechal vziať a radoval sa zo šiesteho slovenského titulu v pretekoch s hromadným štartom. Peter Sagan predviedol divákom v Plzni skvelé divadlo, keď z 12 kôl jazdil v sám v úniku vyše osem.

výsledky:

1. Peter SAGAN 4:55:56 hod., 2. Juraj SAGAN (obaja Bora-Hansgorhe) +2:16 min., 3. Josef Černý +2:25, 4. Jan Bárta +2:49, 5. Jakub Otruba (všetci Elkov – Author Cycling Team) +2:49, 6. Adam Ťoupalík (Corendon-Circus) +3:46, 7. Zdeněk Štybar (Quick-Step Floors) +4:12, 8. Matěj Zahálka +5:14, 9. Vojtěch Hačecký (obaja Elkov Author Cycling Team) +5:50, 10. Karel Hník (Pardus TUFO Prostějov) +:6:03, ... 12. Michael KOLÁŘ (Bora-Hansgorhe) +6:06