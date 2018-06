Sagana jazdenie so súpermi nebavilo, spravil si vlastné preteky: Šiel som si svoje tempo!

Slovenský cyklista Peter Sagan sa stal v nedeľu majstrom Slovenska v cestnej cyklistike a tešil sa tak už zo svojho šiesteho titulu.

Neuveriteľná dominancia Sagana na majstrovstvách Česka a Slovenska: Obrovský náskok a súperi bez šance!

"Som šťastný, že sa mi už po šiestykrát podarilo vyhrať Slovenský šampionát. Pre každého športovca je to česť. Gratulujem aj môjmu bratovi Jurovi k jeho druhému miestu a Michaelovi Kolářovi, ktorý doplnil naše pódium. Ďakujem tímu BORA-hansgrohe za ich podporu a taktiež aj tisíckam fanúšikov z oboch krajín, ktorí nás prišli povzbudiť sem do Plzne," napísal Sagan na svoj instagramový profil bezprostredne po pretekoch.

Na 192 km dlhej trati v Plzni sa Sagan presadil po vyše 80-kilometrovom sólovom úniku, sám odjazdil dokopy vyše osem kôl. Bolo to jeho 106. víťazstvo v profesionálnej kariére a piate v prebiehajúcej sezóne.

"Som rád, že to takto vyšlo. Také niečo sa nedá vôbec naplánovať a nečakal som, že by mi tento deň vyšiel tak, ako vyšiel. Od začiatku bolo zopár nástupov v balíku a mne to veľmi nevyhovuje, keď musím stále nastupovať a potom zabrzdiť a zase a zase. Tak si hovorím, že idem dopredu sám a pôjdem si svoje tempo a potom, keď sa potrhajú a doskočia ma desiati, pätnásti, tak môžem ísť s nimi a bude to lepšie aj pre mňa," povedal P. Sagan o svojom prvom úniku.

"Keď ma potom dostihol pelotón, bolo to stále o tom istom. Tak si vravím, že to nie je dobré a musím ísť zase sám. Keby som mal ísť za ČR, tak by bolo oveľa ťažšie spraviť takéto úniky a rozmýšľal by som inak, ale tým, že som Slovák, tak to asi vyhovovalo aj pelotónu," dodal staronový šampión.