Neskutoční Chorváti: Argentína odišla s hanbou na tri zimy!

Futbalisti Chorvátska zvíťazili vo štvrtkovom dueli D-skupiny MS nad Argentínou hladko 3:0 a postúpili do osemfinále.

. Argentína vyťažila z dvoch zápasov len jeden bod a jej postupové šance dostali vážne trhliny.

Reprezentanti Argentíny nastúpia na posledný zápas v skupine v utorok 26. júna od 20.00 h v Petrohrade proti Nigérii, Chorváti sa v rovnakom čase stretnú v Rostove s Islandom.



D-skupina, 2. kolo:

Argentína - Chorvátsko 0:3 (0:0)

Góly: 53. Rebič, 80. Modrič, 90.+2 Rakitič. ŽK: Mercado, Otamendi, Acuna - Rebič, Mandžukič, Vrsaljko, Brozovič. Rozhodovali: Irmatov – Rasulov, Saidov (všetci Uzb.), 43.319 divákov.

Argentína: Caballero - Mercado, Otamendi, Tagliafico - Salvio (56. Pavon), Mascherano, Perez (68. Dybala), Acuna - Messi, Agüero (54. Higuain), Meza

Chorvátsko: Subašič - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinič - Rakitič, Brozovič - Rebič (57. Kramarič), Modrič, Perišič (82. Kovačič) - Mandžukič (90.+3 Čorluka)

Rakitič sa v 5. minúte na moment zbavil obrancu, jeho pokus ľavačkou stihol brankár Caballero vyraziť. Chorváti sa v prvom polčase prezentovali výborným pohybom i koncentrovaným výkonom a darilo sa im vypájať z hry Messiho. Skórovať mohol v 13. minúte Meza, jeho prudký pokus však Chorváti zblokovali a gólom sa neskončila ani šanca Acunu v 21. minúte.Aj napriek zaujímavému dianiu ponúkol prvý polčas napokon iba jednu priamu strelu na bránku.

Futbalovejší Chorváti boli odmenení v 53. minúte. Brankár Caballero chcel pred odkopnúť loptu do bezpečia, ale ju "zluftoval" a číhajúci Rebič ponúknutou možnosťou nepohrdol - 0:1. Argentínčania sa naďalej nevedeli dostať do hernej pohody, naopak, Chorvátom po góle vzrástla sebaistota. Juhoamerický tím bol blízko k vyrovnaniu v 64. minúte, ale Perez po Higuainovej spätnej prihrávke zblízka zakončil iba do Subašiča a ani dorážajúci Messi nevyrovnal. V 80. minúte bolo už 0:2, keď sa Modrič na kraji šestnástky zbavil súpera a na jeho pokus pravačkou k ľavej žrdi Caballero nedosiahol. Chorvátom sa darilo eliminovať snahy súpera, naopak, Rakitič mohol v 87. minúte zvýšiť na 3:0, no z priameho kopu trafil iba hornú žrd argentínskej bránky. Chorváti napokon dosiahli tretí gól, keď v protiútoku v nadstavenom čase vyšachovali obranu Argentíny, ktorá avizovala ofsajd a Rakitič uzavrel na 0:3.