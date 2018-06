Mama a jej 8 detičiek z Rovinky zažili krutú tyraniu, teraz trú biedu: Skromné prosby hladných súrodencov!

V chladničke im chýbajú aj základné potraviny! Mamička Viera (40) z Rovinky žije so svojimi 8 deťmi z mesačného príjmu 187 € a je odkázaná na milodary od cudzích ľudí.

Situáciu zhoršuje aj fakt, že žije v dome mamy bývalého partnera, ktorý ju týral a ubližoval aj jej milovaným deťom! Ten je v súčasnosti vo výkone trestu, no Viera denne myslí na to, čo s nimi bude, keď sa o dva roky po prepustení vráti späť. Obetavá mamička by veľmi rada dala deťom nový domov a vytrhla ich z biedy. Momentálne je vďačná aj za každé jedlo, ktoré vďaka susedom a známym dostane.

O boji s osudom by mohla Viera (40) z Rovinky, bývalá predavačka a mama deviatich detí, rozprávať celé hodiny. Už niekoľko rokov žije v podmienkach, ktoré sú neúnosné pre dôstojný život. Už je to tak veľmi dávno, kedy bola s deťmi jedna šťastná rodina. Po odchode prvého manžela, s ktorým má najstaršieho syna (19), dostala od mamy peniaze na byt v Bratislave. „V Prievoze som si kúpila trojizbový byt, ktorý som predala, aby boli peniaze na nadstavbu na dome v Rovinke. No to som ešte nevedela, že o všetko prídem,“ hovorí mamička, ktorá žije z úst do úst.

Partner ju týral V dome v Rovinke, ktorý patrí mame jej expartnera, má v súčasnej dobe už zrušený pobyt. No stále tam žije aj s deťmi. Necíti sa tam ale dobre. „Otec mojich ôsmich detí ma fyzicky týral, bil, zabil nám psa a všetkých tyranizoval,“ rozpráva s trpkosťou v hlase Viera. Rozpráva o tom, ako jej partner po smrti otca prepadol alkoholu a zmenil sa na nepoznanie. „Prestal sa zaujímať o svoje deti, bol agresívny,“ hovorí mamička. Ťažko skúšanú mamu ôsmich detí jej partner chcel dokonca umiestniť na psychiatriu. „Raz som kúpala malého a prišla záchranka, že ma chcú odviezť, lebo počuli, že som psychicky labilná,“ hovorí zhrozene.

Prázdna chladnička Nešťastná žena sa pre neľahkú situáciu často borí s dlhmi, napríklad za energie. „Najstarší syn (19) z prvého manželstva mi finančne prispieva na šeky za plyn a elektrinu,“ dodáva s vďakou v hlase mama Viera. Nápomocní sú jej nielen brat a sestra bývalého partnera, ktorí im nosia zeleninu, ovocie či sladkosti, ale aj viacerí cudzí ľudia. „Veľmi mi finančne pomáha aj Základná škola v Rovinke, ktorá mojim deťom platí družinu i obedy,“ uzatvára mamička, ktorá je odkázaná len na rodinné prídavky a momentálne žije s deťmi len zo 187 € mesačne.

Čo si prajú mať deti v chladničke:

Zľava: Rafael (10): jahody, Denis (6): banány, Vanesa (12): čerešne, Rebeka (4): jogurty, Sebastián (3): nanuky, Jessica (8): mlieko, Nikola (9): mrkvu, Sofia (11): kukuricu

Rodina je najdôležitejšia

Gabriela Herényiová, detská psychologička

Otvoriť galériu Gabriela Herényiová, detská psychologička. Zdroj: anc

Hmotné statky nie sú všetko, čo v živote máme. Skôr tá rodinná súdržnosť a to, že držia všetci spolu. Najviac dôležité je, aby rodina zostala pokope. Tvorí ako keby obruč, ktorá všetkých chráni. Život nie je o teniskách, ale o empatii a o tom vcítiť sa do pocitov druhého. Ak sú detičky zvyknuté na skromné podmienky, nebudú očakávať od života veľké veci a budú skromnejšie. Je lepšie vybudovať z mála niečo, ako z prebytku spadnúť na dno. Alfou a omegou je v žiadnom prípade rodinu nerozdeliť.