Sedemčlenná rodina živorila zo 470 eur mesačne: Po článku v Novom Čase sa veci pohli!

Konečne aspoň nejaká pozitívna správa. Brijovci z Kežmarku sa starajú o svojich päť detičiek a najmä o malú Laurinku (7), ktorá trpí ťažkou vrodenou chybou vyústenia močovej rúry.

Po tom, čo Nový Čas informoval o neľahkom osude rodiny, otcovi Rastislavovi (36) priznali opatrovateľský príspevok, o ktorý rodina predtým viackrát márne žiadala. Manželia Brijovci sa okrem Laurinky starajú aj o ďalšie štyri detičky - Sebastiána (2), Natáliu (5), Sáru (4), Nikolku (3). Laurinke venuje veľa pozornosti najmä otec Rastislav (36). Ten ju musí každé dve hodiny cievkovať a absolvoval kvôli tomu aj špeciálny kurz.

Otvoriť galériu Po článku v Novom Čase otcovu žiadosť o príspevok na opatrovanie chorej Laurinky (7) schválili. Zdroj: Peter Novotný Požiadal o opatrovateľský príspevok, aby sa svojej najstaršej dcérke mohol venovať naplno, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny mu ho ale na prvýkrát nepriznal. „To bol už náš tretí pokus. Pred časom o príspevok žiadala moja manželka, ale zamietli jej prvú žiadosť, aj odvolanie. A keďže manželka sa musí starať o naše zvyšné štyri detičky, druhýkrát som o príspevok požiadal ja. Na prvý pokus mi ho tiež zamietli. Podal som odvolanie a po tom, ako sa objavil článok vo vašom denníku, mi ho v odvolacom konaní priznali,” prezradil R. Brija. Sociálna situácia rodiny, ktorá mesačne žila len zo 470 €, sa tak aspoň trochu zlepší.

„Našiel sa človek, ktorý nám ponúkol podnájom. Sme radi, lebo,” dodal R. Brija, s tým, že o byt požiadali aj mesto Kežmarok.. Dlho sme ho nemali z čoho uhradiť. Ale keď by mi spätne doplatili opatrovateľský príspevok, určite by sme to urobili,” prízvukuje. Bez toho totiž nemajú nárok na pridelenie bytu. „Žiadateľ nesmie mať podlžnosti voči mestu na nájomnom či daniach. Keď bude všetko uhradené, budeme sa žiadosťou zaoberať,“ uzavrel prednosta Mestského úradu v Kežmarku Karol Gurka.