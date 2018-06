Sociálny balíček zacielil na mladé rodiny: Zvýši sa daňový bonus na dieťa o 100%?

Máte malé dieťa, alebo čakáte prírastok do rodiny? Ďalší sociálny balíček vlády cieli aj na mladé rodiny. Jedna z koaličných strán, Most-Híd, presadzuje zdvojnásobenie daňového bonusu na najmenšie deti. Ako táto forma daňového zvýhodnenia funguje? Čo sa má zmeniť?

Jedna z koaličných strán, Most-Híd, presadzuje zdvojnásobenie daňového bonusu na najmenšie deti. Ako táto forma daňového zvýhodnenia funguje? Čo sa má zmeniť? Štát plánuje pridať rodičom najmenších detí. Daňový bonus na dieťa do šesť rokov by sa mal zdvojnásobiť. Kým dnes predstavuje 21,56 eura mesačne, budúci rok by išlo o 44,34 eura. „Chceme podporovať mladé rodiny,“ povedala hovorkyňa Most-Híd Klára Debnárová s tým, že zatiaľ nie je jasné, kedy by zmena mala vojsť do života. Bez ohľadu na to platí, že daňový bonus od začiatku budúceho roka vzrastie na 22,17 eura mesačne. Zvyšuje sa rovnako ako životné minimum, ktoré teraz v júli vzrastie o 2,8 percenta.

Čo si to vyžaduje

- bonus si môžete uplatniť na každé vyživované dieťa, ktoré s vami žije v jednej domácnosti

- zamestnancovi stačia zdaniteľné príjmy v priebehu roka aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (v tomto roku 2 880 €)

- živnostník potrebuje aj základ dane z príjmov z podnikania (kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami)

Koľko eur vám patrí

- v tomto roku je bonus na jedno dieťa 21,56 € mesačne (258,72 € ročne)

- zvyšuje sa rovnako ako životné minimum

- životné minimum v júli vzrastie o 2,8 %

- budúci rok bude základný bonus vo výške 22,17 € mesačne

- suma na dieťa do 6 rokov sa má zdvojnásobiť

Ako to funguje

- o daňový bonus sa znižuje daň

- zamestnanec si v zásade nárok uplatňuje u svojho zamestnávateľa

- živnostník si zvýhodnenie nárokuje v daňovom priznaní

