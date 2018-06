Slovák si hľadá manželku cez Facebook: Prečítate si poslednú vetu inzerátu, hneď ho budete chcieť

Originálny inzerát! Muž zvolil nezvyčajný spôsob hľadania si budúcej manželky.

Prečo nie? Aj toto je spôsob, ako skúsiť šťastie pri hľadaní si druhej polovičky. Slovák, ktorý pracuje v zahraničí, zrejme nemá inú možnosť, ako to vyskúšať cez internet. Preto zverejnil skutočne kreatívny inzerát na Priznaniach žien na Facebooku.

"Hľadám budúcu manželku, a preto to skúsim touto jednoduchou formou. Na tejto stránke je 182 261 ľudí, dve tretiny sú ženy (121 507). Ak je približne jedna polovica žien vydatá (60 753), druhá polovica je zrejme slobodná. Nemám presnú vekovú štatistiku žien, ktoré čítajú kanál Priznania žien, no mojou snahou je nájsť si partnerku pre život v rozmedzí 30 - 40 rokov. Z polovice slobodných žien dve tretiny, myslím, nebudú mať záujem (pre rôzne príčiny), ostáva mi 20 251 potenciálnych žien súcich na vydaj. 20 251 je vo veku od 15 do 70 rokov, najmenej tu bude tých mladších a starších ročníkov (cca jedna tretina 6 750), tieto slečny a dámy budem úplne ignorovať vo svojom hľadaní. Číslo 13 500 je podľa jednoduchých výpočtov vhodne priradené k veku od 20 do 60 rokov. Ak ku každej desaťročnici spravodlivo rozdelím 13 500 potenciálnych manželiek 13 500/4, dostanem sa k číslu 3 375 vo veku od 30 do 40 rokov. Jedna tretina z čísla 3 375 podľa predpokladu by si vedela predstaviť žiť v inom štáte ako na Slovensku, blížime sa k číslu 1 125 budúcich neviest. Už z tak vysokého čísla sa dá nájsť možná partnerka či do voza, alebo do koča. Ak si vieš predstaviť život v nemecky hovoriacej krajine, rada by si tu žila, pracovala a rada by si sa časom vydala za toho času 40-ročného, vetrom, dažďom a slnkom ošľahaného motorkára, ktorý miluje humor, váži si rodinné hodnoty, počúva rock, vie uvariť, upratať a dekel na záchode necháva vždy po sebe dole, nechaj srdce a snáď sa nájdeme.“