Fico prechádza po kritike od Kisku do útoku: Krok, kvôli ktorému sa môžu prezidentskí kandidáti zapotiť!

Nenechá to len tak. Prezident Andrej Kiska (55) predniesol v parlamente mimoriadne kritickú správu k obdobiu vládnutia expremiéra Roberta Fica (53).

Ten v následnej reakcii nezostal Kiskovi nič dlžný. Okamžite začal rozprávať o daňových problémoch, v ktorých sa hlava štátu posledné mesiace zmieta. Okrem toho však spomenul aj to, že Smer pripraví nový zákon o tom, že jednotliví kandidáti na prezidentskú funkciu budú zbavení daňového a bankového tajomstva.

Kiska povedal aj to, že „gauneri prosperujúci z kontaktov na verejnú moc sú produktom sveta, ktorý vrcholní politickí predstavitelia roky nechali rozťahovať sa po Slovensku“. Tieto slová Fica nepotešili a pripomenul jeho problémy okolo vysvetľovania daní s tým, že pripravuje nový zákon. „Chceme navrhnúť, aby každý, kto bude kandidovať za prezidenta v nasledujúcich voľbách, bol zbavený obchodného, daňového a bankového tajomstva,“ povedal Fico. Hovorca Ján Mažgút dodal, že Smer chce rozpracovať návrh, že „kandidát na prezidenta sa bude musieť dobrovoľne počas oficiálnej volebnej kampane vzdať daňového tajomstva“.

Expert na ústavné právo Eduard Bárány, ktorý bol aj poradca Fica, tvrdí, že takáto zmena možná je. „Nie je problém v tom, že by bol aplikovaný len na prezidentských kandidátov alebo aj na iných, ktorí sa uchádzajú o verejnú funkciu. Kým pri daňovom je to relatívne ľahké, náročnejšie je to pri obchodnom a bankovom tajomstve,“ hovorí odborník. Vysvetľuje, že pri obchodnom je nutné brať na zreteľ tretiu stranu, ktorú by to zasiahlo. „SNS podporí, aby každý kandidát zdokladoval zdroje na svoju kampaň. Zle sa nám pozerá na kampaň napr. pána Mistríka. Bolo by zaujímavé vedieť, kto mu ju platí. Zbavenie tajomstiev je však vec na odbornú diskusiu,“ zareagovali národniari.

Priestor na zneužitie

Právnik Marek Benedik si myslí, že ide o nelegitímny návrh. „Ak kandidát porušil daňové predpisy a bolo o tom právoplatne rozhodnuté, verejnosť má právo sa to dozvedieť. Je potom možné akceptovať sprístupnenie výroku právoplatného rozhodnutia a podstatných okolností daňového deliktu, ale nie zbavenie daňového tajomstva úplne,“ hovorí Benedik. Nemožno podľa neho pripustiť, aby sa vytvoril priestor pre bezbrehé lustrovanie kandidáta. „A zneužívanie verejnej moci napríklad na začínanie bezdôvodných konaní proti nemu a informovanie o nich,“ dodáva Benedik.

Vysvetľovať by mali všetci

Ján Baránek, politický analytik

- To treba aplikovať aj na premiéra či predsedu parlamentu, aj na viacero volieb. Vysvetľovať musia všetci činitelia, ktorí sa uchádzajú o dôležité posty v štáte, nielen prezident. Najmä, keď sa s nimi spájajú škandály.

Čo na to kandidáti?

Milan Krajniak

- Som za to, aby platila rovnaká miera pre všetkých politikov. Ja som ochotný všetko ukázať minimálne v takej miere, ako by bol ochotný ukázať pán poslanec Fico.

Robert Mistrík Otvoriť galériu Robert Mistrík (51) Zdroj: anc

- S vysvetľovaním svojich majetkových pomerov majú problém predovšetkým niektorí súčasní aj minulí vládni politici a tých sa navrhované zmeny paradoxne nemajú týkať.

Béla Bugár

-Ja osobne s tým problém nemám, i keď si myslím, že transparentné financovanie predvolebnej kampane aj v tzv. informačnej kampani považujem za najdôležitejšie.

Zuzana Čaputová

- Osobne s takýmto návrhom nemám problém. Avšak poslanec Fico tento krok robí čisto účelne pre získanie politických bodov. Skôr by som si vedela predstaviť, že by takéto zbavenia obchodného, daňového a bankového tajomstva platili aj na jeho osobu.