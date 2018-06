Začína Kiska s kampaňou? Prezident sa pustil do koalície, Ficovi vyčítal 28 problémov

Prezident Andrej Kiska (55) pri príležitosti 4. výročia svojho vstupu do úradu predniesol v parlamente správu o stave republiky.

V nej sa venoval najmä udalostiam okolo vraždy Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27), ktorej následky podľa neho so sebou ponesie celá krajina. Obul sa aj do expremiéra Roberta Fica (53), ktorému vyčíta nesystematickú prácu a nedostatok odvahy riešiť skutočné problémy.

Začiatok jeho prejavu v pléne narušili kotlebovci, ktorí nad hlavou držali transparenty, za čo ich vykázali zo sály. Kiska nedávno oznámil, že už nebude kandidovať, ale plánuje akýsi vstup do parlamentnej politiky. Preto sa očakávalo, že bude kritický voči vládnej zostave. Prezident si myslí, že práve posledný Kuciakov článok o prepojení mafie na najvyššiu politiku je najdôležitejšou správou v roku 2018. „ V reakciách na túto hroznú udalosť sme dostali príležitosť naplno precítiť hlbokú nedôveru k fungovaniu štátu, aká v našej spoločnosti panuje,“ povedal. Zamýšľal sa nad tým, že zničiť vieru v spravodlivosť sa dá „aroganciou, pocitom neobmedzenej moci a ilúziou, že politikom, ktorí vyhrali voľby, patrí štát“. Kompetentných vyzval, aby zverejnili vysvetlenie pochybností okolo vyšetrovania dvojitej vraždy.

Nový Čas napočítal celkovo 28 problémov, ktoré prezident vyčítal najmä Ficovi. „To, čo predviedol, je pre nás obrovské sklamanie. Dúfam, že nový prezident nebude čeliť takým vážnym podozreniam, ako pán Kiska,“ reagoval Fico.

O ČOM HOVORIL

O vražde Kuciaka a Kušnírovej

- Vražda Jána a Martiny dala tomuto svetu tváre ľudských obetí. To bol dôvod, prečo desiatky tisíc ľudí išli do ulíc - aby vyjadrili nedôveru v schopnosť štátu vyrovnať sa so zločinom. Žiadne vymyslené sprisahania. Ale pochybnosť, či budú vražda a podozrenia, o ktorých Ján Kuciak písal, riadne vyšetrené. Hnev nad tým, že ani tvárou v tvár tomuto úpadku nechce vládnuca politická sila prijať zodpovednosť.

- Vyzývam vedenie rezortu vnútra, aby urobilo a vo vhodnej forme zverejnilo hodnotenie priebehu vyšetrovania, ktoré odpovie na pochybnosti o postupe polície a jej vedenia.

O súčasných politikoch

- Gauneri prosperujúci z kontaktov na verejnú moc sú produktom sveta, ktorý vrcholní politickí predstavitelia roky nechali rásť a rozťahovať sa po Slovensku. Sveta, z ktorého profitovali a opierali

oň vlastnú moc. Až sa vymkol spod kontroly a teraz ich drží v hrsti.

- Hanbou je správať sa tak, akoby budúcnosť existovala len po ďalšie parlamentné voľby.

O nedôvere v políciu

- Prečo viac rešpektu dostal od polície človek, ktorý sa verejne vyhráža novinárom, než žurnalistka, ktorá dobrovoľne spolupracuje na vyšetrení vraždy.

O problémoch Slovenska

- Je čas prestať odpútavať pozornosť nafúknutými hrozbami, ako sú napríklad migranti. Namiesto toho sa venovať organizovanému zločinu a extrémizmu. Nech elitné jednotky nenaháňajú

bonboniéry a päťdesiateurovú korupciu, kým mnohomiliónovú kriminalitu bielych golierov pozorujú z úctivej vzdialenosti.

Kritika Ficovej vlády

- Keď v marci nová vláda žiadala poslancov o dôveru, viacerí sa pozastavili nad tým, že prebrala programové vyhlásenie predchádzajúcej vlády. To, že nová vláda nemusela na dva roky starých záväzkoch nič meniť, bolo zlou správou o stave politiky, smutnou ukážkou neschopnosti predchádzajúcej vlády riešiť problémy, plniť svoje záväzky.

O obedoch zdarma pre deti

- Aj teraz využijem príležitosť, aby som podporil návrh platiť obedy pre všetky deti v školách z verejných financií. Skúsenosti zo sveta potvrdzujú účelnosť takéhoto kroku. Ale dodávam, že na to, aby sme v dôležitých veciach dosiahli viditeľné výsledky, nestačí jedno silné rozhodnutie za volebné obdobie. Potrebujeme ich aspoň desať za rok.

O Slovensku

- Slovensko je hladné po niečom, na čo môže byť hrdé. Nie falošné národovectvo, nie agresívne vymedzovanie sa voči ľuďom inej farby pleti, viery či sexuálnej orientácie. Ak má vzťah ľudí k Slovensku definovať láska a hrdosť, musíme im ponúknuť viac ako peknú prírodu a šikovných športovcov. Potrebujeme spojivo, vďaka ktorému sa príbehy úspešných jednotlivcov stanú príbehom úspešnej krajiny.

O dôchodkoch

- Ak niektorí chcete — dokonca v ústave — obmedziť vek odchodu do dôchodku, naberte odvahu povedať ľuďom, aká bude cena. A povedzte to aj našim deťom, aby vedeli, aký balvan im priviažete k nohe. Buď budú dôchodky nižšie, alebo dane vyššie.

VYJADRENIA POLITIKOV

Peter Pellegrini - Premiér, Smer

- Túto správu nepovažujem za správu prezidenta Slovenskej republiky, ale za správu budúceho opozičného politika.

Robert Fico - Expremiér, Smer

- V roku 2014 som povedal, prezident Kiska bude politik a dnes vystúpenie opozičného politika. Žiadna vízia, len samá kritika.





Andrej Danko - Šéf NR SR, SNS

- V politike nemôžete brať veci osobne, pretože skončíte na druhý deň. Niektoré veci som prijal. Utlmenie vášní je pre ľudí veľmi dôležité.

Ľubomír Galko - SaS

- Prejav bol primeraný vážnosti situácie, aká je na Slovensku. Som rád, že explicitne pomenoval to, že polícia má veľmi zlé meno.