Premiér Pellegrini po Kiskovom prejave zúri: O Slovensku nepovedal nič pozitívne

Andrej Kiska predniesol v parlamente prejav o stave republiky. Prezident nešetril kritikou. Ako jeho prejav hodnotia politici?

Prezident SR Andrej Kiska viac nie je nadstraníckou hlavou štátu, ale po prednesení správy o stave republiky v ňom vidieť budúceho opozičného politika. Novinárom to v reakcii povedal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že je z prejavu Kisku sklamaný. "Očakával som, že pravdivo posúdi stav našej krajiny, ale videl som prezidenta, ktorý o Slovensku nepovedal nič pozitívne. Nedotkol sa nášho dobrého hospodárskeho vývoja, v oblasti nezamestnanosti, nedotkol sa zvyšovania miezd a kvality života. Urobil len znôžku kritiky," povedal Pellegrini s tým, že Kiska zároveň žiadal občanov, aby boli na krajinu hrdí.

Podľa Pellegriniho prezident hovoril veľa o právnom štáte a apeloval na morálne autority a o návrate dôvery občanov v inštitúcie. "Preto by som bol veľmi rád, keby sa chlapsky postavil k podozreniam, ktoré súvisia práve s jeho osobou a ktoré hovoria o tom, že pravdepodobne prekročil limit pri výdavkoch na volebnú kampaň. Dodnes mlčí," odkázal predseda vlády. Pripustil, že sa robia aj chyby, "ale veľa ľudí tu odviedlo výbornú prácu, o ktorú zrejme Kiska nemá záujem". "Som priaznivec konštruktívnej kritiky, ale aj priaznivec spravodlivosti. Keď niečo kritizujem, na druhej stane vyzdvihujem veci, ktoré sa podarilo splniť," dodal Pellegrini.

Fico: Kiska zneužíva svoju funkciu

Prezident SR Andrej Kiska svojim prejavom o stave republiky potvrdil, že je opozičným politikom. Žiadna vízia, len kritika. Novinárom to povedal šéf Smeru-SD a expremiér Robert Fico. "Už v roku 2014, keď boli prezidentské voľby, som povedal, že Kiska bude opozičný politik. A jeho vystúpenie bolo presne v tom duchu. Ešte pred niekoľkými mesiacmi hovoril, že Slovensko je úspešná krajina, zrazu je to preňho čierna diera bez perspektívy," odkázal Fico.

Andrej Danko: V politike nemožno brať veci osobne

Dôležité je kritiku prijať, v politike totiž nemožno brať veci osobne. Novinárom to v reakcii na správu o stave republiky, ktorú predniesol prezident SR Andrej Kiska, povedal šéf parlamentu a líder SNS Andrej Danko. "Z niektorých vecí sa dá poučiť, niektoré sa dajú opraviť, a niektoré sú v realite iné. Ale myslím, že sme tento prejav zvládli a verím, že z toho, čo sa poučiť dá, sa poučíme," poznamenal.

Bugár: Kiska hodnotil vládu, nie stav republiky

Referát prezidenta Andreja Kisku na pôde Národnej rady SR bol prejavom hodnotiacim činnosť vlády a nie stav republiky. Myslí si to predseda koaličného Mosta-Híd Béla Bugár. "Netreba vidieť len problémy, ale aj úspechy. Určite vo svojom prejave mal aj pozitívne veci, hovoril o chýbajúcej poctivej diskusii, čo tvrdím tiež," podotkol Bugár.

Opozícia je spokojná

Opozícia je spokojná so správou o stave republiky, ktorú predniesol poslancom NR SR prezident SR Andrej Kiska. Hlava štátu bola podľa opozície kritická, ale hovorila pravdu. V Kiskovom prejave opoziční poslanci nevideli jeho budúce politické ambície. „Bol to dosť obsažný prejav. Z toho, čo Slovensko trápi, asi na nič nezabudol. Takto si predstavujem správu o stave republiky. Prezident by mal takto sumarizovať, čo krajinu trápi, pripomenúť a prehovoriť do duše poslancom. To presne prezident urobil, ja som spokojný,“ povedal líder OĽaNO Igor Matovič.

Jeho kolegyňa Veronika Remišová oceňuje, že prezident vrátil pozornosť spoločnosti na vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ktorá v tomto momente stále nie je vyriešená. "Na druhej strane nesúhlasím s pánom prezidentom s tým, že táto situácia je nejakým generačným zlyhaním. V každej generácii sa nájdu hrdinovia a v každej generácii sa nájdu aj nečestní politici a gauneri," doplnila.

Podpredseda SaS Ľubomír Galko hodnotí Kiskov prejav lepšie ako ten minuloročný. „Bol primeraný vážnosti situácie na Slovensku. Som rád, že veľmi explicitne pomenoval, že polícia má veľmi zlé meno aj kto je vinníkom. Myslím si, že bolo správne, že nechodil okolo horúcej kaše a povedal, čo bolo treba,“ uviedol Galko. Prezident si podľa neho nerobil PR pre svoju politickú budúcnosť. „Nič také som tam nevidel, ja ten prejav hodnotím pozitívne,“ doplnil.

Pre jeho stranícku kolegyňu Janu Kiššovú bol prejav veľmi silný a emotívny. "Hovoril mi v mnohom z duše. Myslím si, že bol veľmi kritický. Vnímam problémy, ktorými Slovensko prechádza, veľmi podobne. Či už to bola reakcia na vývoj vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, alebo to bolo vedenie politiky súčasnej vlády. Myslím si, že to bol veľmi stručný, ale aj hutný exkurz do aktuálnych problémov, ktoré Slovensko dnes má," uviedla podpredsedníčka SaS.

Aj nezaradeného poslanca a šéfa mimoparlamentnej strany Spolu Miroslava Beblavého potešilo, že prezident, napriek tomu, že ohlásil politickú budúcnosť, hovoril pravdu bez ohľadu na to, či je populárna, alebo nie. "Najdôležitejšia časť bola tá, kde pomenoval zlyhania právneho štátu a dôvery ľudí v štát. Jeho slová boli pomerne tvrdé, ale pravdivé, potvrdzuje sa, že Slovensko potrebuje zásadnú rekonštrukciu štátu,“ povedal Beblavý.

"Zhodnotil to celkom dobre," skonštatoval predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár. Prezidentov prejav považuje za vyvážený, ale má výhrady. "Prekáža mi, že nespomenul obyčajných ľudí. Ale pomenoval správne veci v pôdohospodárstve a vyzdvihol Čižnára. V tomto súhlasím," doplnil Kollár.