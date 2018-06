Zajačik zo speváckej šou už neskrýva, že je z Knechtovej úplne hotový: Verejné vyznanie speváčke!

Najprv prichytení počas rande, teraz verejné opísanie pocitov!

Katarína Knechtová (37) porotcovala v speváckej súťaži a práve tam sa do nej zahľadel jeden z účinkujúcich. Nový Čas nedávno prichytil brunetku so zajačikom Petrom Borkovcom (18), ako si veselo hrkútajú. Ľady sa však pohli ďalej a chlapec adresoval speváčke zamilované vyznanie. Mladý „ušiak“ sa do Katky doslova buchol. Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Borkovec plnil sociálne siete spoločnými fotkami s atraktívnou porotkyňou Knechtovou. Medzi úsmevmi sa našiel aj bozk a mnohí si preto mysleli, že dvojica má k sebe skutočne blízko. Najnovšie však mladík pritvrdil a speváčke adresoval vyznanie, za ktoré by sa nehanbil ani Rómeo od Shakespeara. „Ďakujem vám za podporu, ale najväčšie ďakujem patrí tejto slečne Katarínke. Podpora, láska, dôvera, úcta, krása, úprimnosť a všetky tie nádherné momenty s tebou! Ide z teba proste neskutočná energia, a tie oči“ znel srdcervúci odkaz Petra. Tam však jeho ódy rozhodne neskončili a pokračoval ďalej.

„Som proste zamilovaný. Si proste úžasná! Tvoj úsmev ma vždy poteší. Ja nemusím nič iné povedať, iba ďakujem, ďakujem,“ šokoval na sociálnej sieti spevák. A zatiaľ čo donedávna tvrdil, že sú iba kamaráti, teraz vyložil karty plné srdiečok na stôl.

Prvé odhalenie

Nový Čas pred mesiacom odhalil tajné stretnutie dvojice v jednom z pražských hotelov, kde si vymieňali láskyplné pohľady osamote. „Boli tam len oni dvaja. Sedeli asi dve hodiny nad pivom a cigaretou. Sú si viac ako sympatickí a bolo to na nich vidieť,“ povedal vtedy zdroj. Samotnej Knechtovej sa slová zajačika páčili. „Veľmi ma to potešilo a zároveň prekvapilo, že mi takto verejne poďakoval. Považujem ho za veľmi talentovaného muzikanta a celý čas som mu veľmi fandila a podporovala ho. Máme veľmi priateľský vzťah,“ dodala Katka.