Dá sa predĺžiť opaľovanie? Treba jesť betakarotén? 5 najväčsích omylov o opaľovaní

Pred letom choďte párkrát do solária, jedzte pravidelne betakarotén a natierajte sa drahým krémom, aby vám opálenie vydržalo!

Tak znejú zaručené rady, ako dosiahnuť krásnu bronzovú farbu pokožky. Nie všetko je však pravda. Aké sú najväčšie mýty o slnení? Prezradí dermatologička Michaela Dubčeková.

OMYL: Krém a olej chránia rovnako

PRAVDA: „Používajte určite krém, pretože oleje nemajú ani zďaleka také ochranné vlastnosti. Nie sú oteruvzdorné ani vodovzdorné. Krémy majú schopnosť lepšie priľnúť na kožu a sú výborným nosičom molekuly, ktorá chráni pokožku, čo sa o olejoch povedať nedá. Krém je dvojzložkový, skladá sa z vody a oleja. Ak sa natrieme iba olejom, natrieme sa v podstate iba jednou zložkou plnohodnotného krému,“ vysvetľuje dermatologička.

OMYL: Opaľovať sa dá aj zdravo

PRAVDA: Bronzová pokožka je krásna a vyzerá zdravo, no neznamená to, že je aj naozaj zdravá. „Kompromis medzi túžbou byť opálený a zdravou pokožkou sa hľadá iba veľmi ťažko. Na získanie vitamínu D nám stačí 45 minút na slnku týždenne, aj keď je pravda, že od októbra a v zimných mesiacoch by sme ho mali dopĺňať tabletkovou formou.“ Ak predsa len neviete túžbe po opálenej pokožke odolať, dodržiavajte tieto zásady: „Od 10. do 15. hodiny sa vyhýbajte slnku. Používajte vysoké faktory, minimálne nad 30! Deti do jedného roka nevystavujte ostrému slniečku vôbec a do 18 rokov sa radí opaľovať sa iba minimálne. Chráňte sa klobúkmi a tkaninami s UV faktorom,“ radí dermatologička. Ľudská koža dozrieva až okolo 18. roku veku. Každé spálenie počas detstva a dospievania zvyšuje riziko výskytu kožného melanómu v dospelosti.

OMYL: Pekné opálenie sa dá predĺžiť

PRAVDA: Mnohé prípravky sľubujú predĺženie letného opálenia. Podľa odborníčky ide iba o reklamný ťah. „Nič také ako predĺženie opálenia neexistuje. Koža sa mení každých 28 dní, čiže sa jednoducho zlúpe a opálenie odíde. Môžeme byť však šťastní, že tam takýto cyklus je a stále sa ním tvorí nová koža, pretože aj to pomáha telu zbaviť sa tej starej spálenej, ktorá je zlá,“ radí dermatologička.

OMYL: Pokožka sa na opaľovanie dá pripraviť

PRAVDA: Mnohé zdroje radia, aby ste si pred opaľovaním pokožku vypeelingovali, alebo užívali vitamíny, ktoré vám zaručia dlhšie, krajšie a zdravšie opálenie. Funguje to? „Nie nefunguje, pokožka sa v dnešnej dobe ozónovej diery a rôzneho škodlivého žiarenia, ktoré dopadá na zemský povrch, nedá na opaľovanie pripraviť. To, či slnečné žiarenie škodí, alebo neškodí vašej pokožke, je výsledok genetiky a hrúbky podkožia. Čím bližšie sú rasy k rovníku, tým majú geneticky kožu hrubšiu a viacej pigmentovanú, tak­že dokáže do istej miery krátkovlnné UV žiarenie odrážať.

Najväčšia ochrana je teda samostatná stavba kože a pigmentácia. Ak sme ju do vienka nedostali, našu ochranu nezvýši ani užívanie betakaroténu či iných vitamínov,“ hovorí lekárka. „Najnovšie výskumy varujú, že výskyt rakoviny kože neustále stúpa, a to hlavne vo veľkých mestách plných smogu, kde ľudia aj počas bežných dní dostávajú veľké dávky žiarenia. Preto sa odporúča používať krém s vysokým ochranným faktorom aj počas každodenného pohybu na ulici.“

OMYL: Solárium je dobrá príprava na Slnko

PRAVDA: Často sa odporúča pred dovolenkou navštíviť aspoň párkrát solárium, aby sa pokožka na slnečné lúče pripravila a nebola v šoku. „Návštevu solária neodporúčam v žiadnom prípade! To, že pripraví kožu na slnko, je fáma. Toto dlhovlnné umelé UV žiarenie je nebezpečné, pretože ihneď degeneruje kožu ešte predtým, ako ju vystavíte prírodnému slnku,“ varuje Dubčeková.

Podľa odborníčky neškodlivé solárium neexistuje, hoci môže mať rôzne spektrum UV žiarenia. UVA lúče spôsobujú rakovinu melanového typu a UVB nemelanového. „Každé solárium pracuje s iným spektrom žiarenia a ničí inú vrstvu kože.“

KEDY ÍSŤ ZA LEKÁROM

Myslite na to, že navštíviť dermatológa, aby vám skontroloval kožu a znamienka, je potrebné minimálne raz ročne. „Predpoklady pre vznik rakoviny kože sú rôzne, väčší pozor by si mali dať ľudia, ktorí majú rakovinu kože v rodine, majú na tele viac ako 50 znamienok, patria k fototypu jeden, čiže modrookí blondiaci. Zvýšené riziko je aj u tých, ktorí sa do 18. roku života spálili viac ako dvakrát do druhého stupňa – teda do pľuzgierov.“ Ak spozorujete na pokožke podozrivé zmeny, ihneď vyhľadajte odborníka. „Hlavným príznakom kožných ochorení, napríklad rakoviny kože, je nehojaca sa rana na pokožke,“ dodáva Dubčeková.